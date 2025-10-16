Sanremo 2026, cast e novità: anticipazioni sul festival musicale

Il Festival della Canzone Italiana 2026 si terrà dal 24 al 28 febbraio, con uno slittamento di alcune settimane rispetto al calendario tradizionale. La modifica è stata necessaria per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Dopo le recenti discussioni sul monopolio organizzativo che avevano sollevato dubbi sulla sede e sui partner televisivi, la manifestazione musicale è stata confermata nella città dei fiori con trasmissione su Rai. Nulla cambia quindi rispetto alla tradizione, eccetto le nuove date che caratterizzeranno questa edizione speciale.

Il cast ipotetico: i big in gara

Secondo le voci raccolte dall’agenzia Adnkronos, la lista preliminare dei 30 big potrebbe includere importanti ritorni come Diodato, Ermal Meta e Fulminacci, tutti reduci da precedenti partecipazioni di successo. Tra i possibili esordi spiccano Frah Quintale e Tommaso Paradiso, mentre Alfa appare confermato dopo l’exploit del 2025, insieme a Settembre che passerebbe tra i big.

Particolarmente intriganti le ipotesi sui duetti: Fedez potrebbe collaborare con Marco Masini, mentre si vocifera di una possibile partnership tra Madame e Tiziano Ferro, anche se quest’ultimo risulta riluttante a partecipare come concorrente.

I ritorni e le novità: artisti consolidati ed emergenti

Il panorama artistico di Sanremo 2026 si arricchisce di ritorni significativi e nuove proposte. Tra gli artisti consolidati pronti a calcare nuovamente l’Ariston spiccano Blanco, recentemente lontano dai riflettori, Angelina Mango e Sangiovanni. Entrambi questi ultimi hanno affrontato pause artistiche importanti: lei per problemi alle corde vocali, tornata sul palco durante il tour di Olly, lui per dedicarsi alla propria salute mentale.

La quota over garantisce la presenza della tradizione musicale italiana con nomi di spessore come Michele Zarrillo, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Donatella Rettore e Patty Pravo, figure storiche che assicurano l’appeal intergenerazionale del festival.

Tra gli emergenti trovano spazio Luk3 e Trigno, provenienti da Amici, e le cantautrici Emma Nolde (classe 2000, toscana) e La Niña (napoletana del 1991), rappresentando la nuova generazione musicale italiana.

La fase di selezione e tempistiche

Carlo Conti si trova attualmente immerso nella fase cruciale di ascolto e selezione dei brani per Sanremo 2026. Il direttore artistico ha rivelato di ascoltare le canzoni durante i momenti quotidiani: “Le ascolto quando sono in treno, nel traffico o quando aspetto che mio figlio Matteo esca da scuola”. Conti ha inoltre spiegato il suo metodo: “Il primo ascolto di un brano lo faccio sempre senza cuffie e a un volume basso. La sensazione di ascoltare qualcosa che funziona ce l’ho subito”.

L’annuncio ufficiale del cast è previsto entro circa un mese durante la tradizionale diretta del Tg1, seguendo la consuetudine degli anni precedenti.