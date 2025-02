Scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2025

Festival di Sanremo 2025: la prima puntata

Festival di Sanremo 2025: scaletta prima puntata

20.45 Apertura del Festival con omaggio a Ezio Bosso

20.48 Ingresso Carlo Conti

20.51 Gaia – “Chiamo io chiami tu”

20.57 Francesco Gabbani – “Viva la vita”

21.03 Ingresso Gerry Scotti

21.06 Rkomi – “Il ritmo delle cose”

21.12 Noemi – “Se t’innamori muori”

21.23 Ingresso Antonella Clerici

21.26 Irama – “Lentamente”

21.32 Coma_Cose – “Cuoricini”

21.38 Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

21.44 Marcella Bella – “Pelle diamante”

21.50 Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

22.01 Noa e Mira Awad cantano “Imagine”

22.10 Giorgia – “La cura per me”

22.16 Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

22.27 Jovanotti canta “L’ombelico del mondo”, “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, un medley (“I love you baby”, “Fuori onda”, “A te”) e “Un mondo a parte”

22.47 Rose Villain – “Fuorilegge”

23.00 Nuovo ingresso Antonella Clerici

23.03 Olly – “Balorda nostalgia”

23.09 Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

23.16 Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola”

23.22 Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

23.35 Raf canta “Self control” dal Suzuki Stage

23.41 Tony Effe – “Damme ‘na mano”

23.47 Serena Brancale – “Anema e core”

23.53 Brunori Sas – “L’albero delle noci”

00.03 Modà – “Non ti dimentico”

00.09 Clara – “Febbre”

00.16 Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

00.22 Fedez – “Battito”

00.38 Bresh – “La tana del granchio”

00.44 Sarah Toscano – “Amarcord”

00.55 Joan Thiele – “Eco”

01.01 Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

01.07 Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

01.13 The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

01.19 Collegamento con Alessandro Cattelan al Dopofestival

01.21 Terzo ingresso di Antonella Clerici

01.28 Collegamento con Rai Radio 2

01.30 Conti, Clerici e Scotti leggono la classifica provvisoria delle prime 5 posizioni (non in ordine)

Gli ospiti

Fa il suo ritorno Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica delarrivato alla sua 75esima edizione. Dall’11 al 15 febbraio, in diretta in prima serata su Rai1, Rai Play, Rai Italia e Radio2 torna il Festival della Canzone Italiana, il primo ad opera del conduttore – dopo i cinque anni di Amadeus – che porta a Sanremo(inizialmente 30 prima del ritiro di Emis Killa). Ma chi si esibirà nella prima puntata e quale sarà l’ordine di uscita?Eccodei cantanti, con le apparizioni dei vari ospiti:Nella prima serata del Festival di Sanremo, dedicata al tema della pace, due artiste di spicco,, si uniranno per lanciare un messaggio di speranza e unità. Insieme, eseguiranno una nuova versione di “Imagine”, il celebre brano di John Lennon, simbolo universale di pace e fratellanza tra i popoli. La loro performance congiunta rappresenta un potente gesto di dialogo e collaborazione, sottolineando l’importanza di superare le divisioni e costruire un futuro di armonia e convivenza pacifica.