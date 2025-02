Scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025

Festival di Sanremo 2025: la seconda puntata

Ritorno da record per Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo: la prima puntata della 75esima edizione ha totalizzato il 65,3 per cento di share con 12 milioni 600 mila spettatori (Total Audience). Vediamo cosa dobbiamo aspettarci dal secondo appuntamento.

Festival di Sanremo 2025: scaletta seconda puntata

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, con le apparizioni dei vari ospiti:

20.45 Carlo Conti e Alessandro Cattelan presentano i 4 semifinalisti delle Nuove Proposte

20.50 Alex Wyse – “Rockstar”

20.55 Vale LP e Lil Jolie – “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”

20.59 Comunicazione vincitore prima sfida

21.02 Maria Tomba – “Goodbye (voglio good vibes)”

21.07 Settembre – “Vertebre”

21.11 Comunicazione vincitore seconda sfida

21.18 Damiano David omaggia Lucio Dalla con “Felicità”

21.25 Carlo Conti inaugura la gara dei Campioni

21.29 Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

21.34 Ingresso Bianca Balti

21.36 Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

21.42 Ingresso Cristiano Malgioglio

21.45 Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

21.51 Ingresso Nino Frassica

21.59 The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

22.05 Serena Brancale – “Anema e core”

22.11 Alessandro Gervasi e Francesco Del Gaudio presentano “Champagne – Peppino Di Capri”

22.16 Fedez – “Battito”

22.22 Secondo ingresso Bianca Balti

22.24 Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

22.49 Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

22.37 Damiano David – “Born with a broken heart”

23.01 Dal Suzuki Stage BigMama – “La rabbia non ti basta”

23.10 Marcella Bella – “Pelle diamante”

23.21 Bresh – “La tana del granchio”

23.32 Terzo ingresso Bianca Balti

23.34 Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

23.40 Edoardo Leo, Pilar Fogliati e il cast di “Follemente”

23.49 Giorgia – “La cura per me”

23.59 Gag Nino Frassica e Cristiano Malgioglio

00.04 Rkomi – “Il ritmo delle cose”

00.10 Carolina Kostner per le Olimpiadi Milano Cortina 2026

00.16 Rose Villain – “Fuorilegge”

00.22 Gag Bianca Balti e Cristiano Malgioglio

00.35 Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

00.43 Video highlight delle 15 canzoni

00.52 Collegamento con Alessandro Cattelan per il Dopofestival

00.55 Vittoria Puccini, Giacomo Giorgio e Carmine Recano presentano “Belcanto”

01.07 Carlo Conti, Bianca Balti e Cristiano Malgioglio annunciano la classifica provvisoria della seconda serata

Gli ascolti della prima puntata

La trasmissione è stata suddivisa in due segmenti. Il primo, cominciato alle 21:15 e terminato alle 23:26, ha registrato 16,2 milioni di persone, con uno share del 63,7 per cento. Il secondo segmento, trasmesso dalle 23:30 all’1:20, ha registrato 8,3 milioni di spettatori, con uno share del 69,3 per cento. Il programma “Sanremo Start”, trasmesso dalle 20:41 alle 21:10, ha raggiunto un pubblico di 13,3 milioni di persone, con uno share del 51,9 per cento. Il picco di ascolti c’è stato alle 22:02 con 17,8 milioni di telespettatori, mentre il picco di share è stato registrato alle ore 1:08 con il 72 per cento di share. La prima puntata del “Dopofestival”, trasmessa dall’1:20 all’1:59, è stata seguita da 2,5 milioni di spettatori, con uno share del 55,6 per cento. Infine, il “Prima Festival”, in onda dalle 20:31 alle 21:40, ha registrato 9,3 milioni di persone, con uno share del 40,6 per cento.