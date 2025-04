Scarabocchi di Olly: testo e significato

“Scarabocchi” rappresenta uno degli ultimi singoli pubblicati da Olly, artista genovese che si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Polvere”. In questa nuova canzone, l’artista affronta con sincerità disarmante le complessità di una relazione sentimentale in cui la comunicazione diventa un ostacolo quasi insormontabile.

Il brano si distingue per la sua narrazione intima e vulnerabile, in cui Olly racconta le difficoltà di esprimere i propri sentimenti e di comprendere quelli dell’altra persona. Attraverso metafore incisive e un linguaggio diretto, l’artista esplora le incomprensioni, i silenzi e i tentativi falliti di connessione emotiva che caratterizzano molte relazioni moderne.

Con il suo tipico stile che fonde elementi pop con influenze urban e rap, Olly crea un’atmosfera sonora che accompagna perfettamente il viaggio emotivo descritto nel testo. I suoi “scarabocchi” diventano simbolo delle parole non dette, dei pensieri confusi e della frustrazione che nasce quando non si riesce a comunicare efficacemente con chi si ama.

Ecco il testo completo della canzone “Scarabocchi” di Olly.

(Yah) (Ehi)

(Eh-oh, na-na, eh-oh)

(Altra siga in studio) (Un’altra, un’altra, ormai si sa, eh)

(Canto un pezzo d’amore)

(Eh-oh, na-na, eh-oh)

(Si sa cosa vuol dire, dai, vai, JVLI) (Ico)

Ti chiedo scusa

Quando ho paura, blatero cose, alzo la voce

Sfogati pure

Dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte (Giusto alla fine, un pochino, tenerezza) (Roba da matti, roba da matti)

E hai ragione, so che non è razionale

Faccio ancora un po’ fatica (Ce la metto tutta, ma è ancora dura, eh) (Ma non basta, non basta)

Dopotutto sono certo sia normale

Avendo sempre fatto finta (Cosa, fra’, di cosa?)

Che non conta con chi dormi

Se ti giri e chiudi gli occhi

Se alla fine tanto sogni (Sogni) (Ma è un incubo)

Che non conta con chi parli

Se nel mentre scarabocchi

Se alla fine non ascolti (Non ascolti) (Sei distratta, sei distratta)

Che non conta con chi scopi

Se le luci sono spente

Se alla fine tanto godi e poi c’hai il vuoto come sempre

Ma forse a volte sbaglio (Chi l’ha detto, chi lo sa) (Eh)

Ma chi l’ha detto? (Chi?) (Chi? Cosa?)

Ma chi l’ha detto? (Che cosa, frè, cosa, oh?) Oh?

Ma chi l’ha detto che la gente come noi non ha mai niente da rimpiangere? (Eh-oh, na-na, eh-oh) (Ma chi l’ha detto? Chi l’ha detto?)

Noi che impariamo meno dai telegiornali che dai muri delle strade (Eh-oh, na-na, eh-oh)

Perché conta con chi piangi

Con chi dormi e con chi parli

Se sai già che sarà sveglio fino a tardi ad aspettarti (Ah)

So che non puoi sopportarmi (Fai uno sforzo)

Ma noi non siamo come gli altri

E dimmelo in faccia (Forza, di più)

Dimmelo chiaro, dimmelo e basta o dillo alla luna (Pensi che porti fortuna)

Oh, ma quante parole (Quante, quante) (Ah)

Falla finita che mi fai fare brutta figura (Davanti a tutti, dai)

E hai ragione, non ha senso litigare

Sto provando ad imparare, faccio ancora un po’ fatica

Dopotutto sono certo sia normale

Un po’ mi devo abituare a condividere la vita

Ma chi l’ha detto che la gente come noi non ha mai niente da rimpiangere? (Eh-oh, na-na, eh-oh) (Qualche cosa da rimpiangere ce l’ho)

Noi che impariamo meno dai telegiornali che dai muri delle strade (Eh-oh, na-na, eh-oh)

Perché conta con chi piangi

Con chi dormi e con chi parli

Se sai già che sarà sveglio fino a tardi ad aspettarti

So che non puoi sopportarmi (Fai uno sforzo) (E dai, dai)

Ma noi non siamo come gli altri

Ti chiedo scusa

Lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.