Sciopero a scuola: assenze conteggiate, voto di condotta a rischio e diritti degli studenti

Gli studenti italiani non dispongono di un diritto di sciopero identico a quello sancito per i lavoratori dalla Costituzione italiana, che all’articolo 39 protegge l’astensione dell’attività lavorativa per chi è legato da un contratto di lavoro. Tuttavia, questo non significa che gli studenti siano privi di tutele giuridiche per esprimere dissenso o partecipare a mobilitazioni collettive.

La partecipazione a cortei e manifestazioni studentesche trova fondamento in due pilastri normativi: la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, garantita dall’articolo 21 della Costituzione, e lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998), che riconosce esplicitamente il diritto di partecipare alla vita democratica della scuola e di esercitare la libertà di pensiero in ambito scolastico.

In pratica, quando uno studente partecipa a uno sciopero, sta esercitando legittimamente la propria libertà di espressione. Tuttavia, dal punto di vista amministrativo e scolastico, l’assenza dalla classe viene comunque registrata sul registro elettronico e deve essere giustificata secondo le regole interne dell’istituto.

Non si tratta di un’assenza automaticamente condonata o priva di ricadute organizzative, ma di un’assenza che richiede una gestione corretta e trasparente da parte dello studente e della famiglia.

Le assenze per sciopero tra giustificazioni e monte ore

Chi non ha ancora compiuto 18 anni deve far firmare la giustificazione a un genitore o tutore. La famiglia può scegliere se indicare esplicitamente “partecipazione a manifestazione studentesca” oppure ricorrere a formule più generiche come “motivi personali” o “motivi familiari”, che tutelano la privacy senza violare il regolamento.

Gli studenti maggiorenni giustificano in autonomia: dichiarare apertamente di aver aderito allo sciopero è un gesto di trasparenza, ma dal punto di vista amministrativo l’assenza viene comunque registrata e conteggiata.

Il monte ore annuale di frequenza è cruciale: per essere ammessi alla classe successiva o all’esame serve aver frequentato almeno i tre quarti dell’orario personalizzato. Superare il 25% di assenze totali rischia di compromettere l’ammissione, anche se parte di quelle assenze deriva da proteste. Ogni ora in cui non si è in classe entra nel conteggio, salvo rarissime deroghe deliberate dal Collegio docenti.

Molti istituti prevedono nel regolamento che assenze collettive ripetute o non correttamente giustificate possano incidere sul voto di condotta. È quindi importante regolarizzare subito ogni assenza e valutare con attenzione la frequenza delle adesioni alle mobilitazioni, per non mettere a rischio il percorso scolastico.

Le verifiche tra scioperi di docenti, studenti e trasporti

Quando il docente sciopera, la lezione non si svolge e il compito programmato salta automaticamente. La prova dovrà essere riprogrammata in un’altra data. Il professore non è obbligato a comunicare in anticipo la sua adesione allo sciopero, quindi gli studenti devono comunque presentarsi a scuola, salvo diversa indicazione del dirigente scolastico.

La situazione cambia se scioperano gli studenti mentre i docenti sono in servizio. In questo caso è vietato l’uso di voti punitivi: assegnare 1 o 4 solo perché lo studente era assente al compito contrasta con i principi della valutazione, che deve riferirsi esclusivamente a conoscenze e competenze verificate. Chi era assente per manifestazione ha diritto al recupero della prova, anche subito al rientro, in forma scritta o orale secondo le modalità stabilite dal docente.

Nel caso di sciopero dei trasporti pubblici, il mancato arrivo a scuola o un ritardo significativo possono configurare causa di forza maggiore. È utile conservare gli avvisi ufficiali dell’azienda di trasporto e descrivere con precisione nella giustificazione gli effetti subiti. In alcuni istituti, dove previsto nel PTOF, queste ore possono non essere conteggiate nel monte ore annuale.

Quando sciopera il personale ATA, il dirigente può non essere in grado di garantire vigilanza e condizioni igieniche adeguate. In questi casi la scuola può restare chiusa o ridurre l’orario delle attività. Se la chiusura è disposta direttamente dal preside, la giornata non incide sulle assenze degli studenti.

La condotta e le sanzioni disciplinari

La partecipazione a scioperi e cortei autorizzati, gestita con responsabilità, viene generalmente tollerata dagli istituti. I problemi seri emergono quando la protesta si trasforma in occupazioni non autorizzate, danneggiamenti alle strutture o interruzione forzata delle attività didattiche. In questi casi scattano note disciplinari, sospensioni di durata variabile e abbassamento significativo del voto di condotta.

Le norme recenti hanno inasprito le conseguenze. Nella scuola secondaria di primo grado, un voto di condotta inferiore a 6 blocca automaticamente l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, indipendentemente dai voti nelle altre materie. Alle superiori il quadro è ancora più articolato: il 6 in condotta genera un debito formativo in educazione civica, da recuperare presentando un elaborato critico. Se l’elaborato non viene consegnato o risulta insufficiente, scatta la non ammissione.

Comportamenti problematici incidono anche sui crediti scolastici, riducendo il punteggio utile per l’esame di Stato. Chi partecipa a proteste deve essere consapevole che oltrepassare i limiti del regolamento può avere ripercussioni durature sull’intero percorso scolastico.

Il ruolo dei rappresentanti e la gestione responsabile

I rappresentanti d’istituto possono ridurre i rischi per gli studenti aprendo un confronto preventivo con la dirigenza: spiegare motivazioni e modalità della protesta consente di trovare punti d’incontro. Proporre assemblee straordinarie come alternativa alle assenze di massa permette di discutere i temi della mobilitazione restando in presenza, senza incidere sul monte ore.

Negoziare con i docenti lo spostamento delle verifiche quando il calendario è congestionato dimostra responsabilità e tutela il diritto al recupero. La protesta informata conserva valore civico senza compromettere l’anno scolastico.