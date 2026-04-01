Scuole italiane e digitale: smartphone vietato nel 90% degli istituti, IA adottata dal 97%

Il monitoraggio ministeriale sull’anno scolastico 2025/2026 fotografa un sistema educativo in grado di integrare le nuove tecnologie mantenendo la tutela degli studenti al centro. Le istituzioni scolastiche italiane dimostrano maturità nel governare la transizione digitale, adottando regolamenti precisi e programmi mirati per bilanciare innovazione e responsabilità educativa.

I dati raccolti confermano che il digitale non rappresenta più una semplice aggiunta agli strumenti didattici tradizionali, ma un elemento strutturale della progettazione formativa. L’obiettivo dichiarato dalle scuole è trasformare smartphone, piattaforme e intelligenza artificiale in leve di crescita personale e apprendimento critico, prevenendo al contempo distrazioni e rischi legati a un uso improprio.

Il rapporto evidenzia come docenti e dirigenti abbiano sviluppato competenze specifiche per accompagnare gli studenti verso un utilizzo consapevole degli strumenti, consolidando percorsi che uniscono alfabetizzazione digitale e cittadinanza attiva.

Le regole su smartphone, social e cittadinanza digitale

Il monitoraggio evidenzia un impegno diffuso delle scuole nel regolare l’accesso ai dispositivi e nel formare competenze di cittadinanza digitale. Oltre il 90% degli istituti ha già formalizzato il divieto di utilizzo del cellulare durante le lezioni, recependo le indicazioni ministeriali e traducendole in norme interne.

Parallelo all’applicazione delle restrizioni, più di due scuole su tre hanno integrato nei propri percorsi di educazione civica moduli specifici sul digitale e organizzato incontri con esperti per sensibilizzare studenti e famiglie. L’obiettivo dichiarato è costruire una cultura della responsabilità che accompagni l’uso quotidiano delle tecnologie.

Un altro dato rilevante riguarda i progetti didattici: oltre la metà degli istituti promuove iniziative mirate sull’uso consapevole dei social network e sul contrasto alle fake news, strumenti ritenuti essenziali per prevenire sia le distrazioni in aula sia i rischi legati alla disinformazione online. Questo approccio integrato mira a valorizzare le potenzialità educative del digitale, limitandone al contempo gli effetti negativi sulla concentrazione e sul benessere degli studenti.

L’adozione delle linee guida sull’intelligenza artificiale

Il monitoraggio conferma che circa il 97% delle scuole ha adottato o sta implementando le linee guida ministeriali sull’intelligenza artificiale, dimostrando una capacità significativa di governare il cambiamento tecnologico. Questo dato testimonia la maturità del sistema nel recepire nuove normative e tradurle in pratiche didattiche concrete.

Per sostenere l’applicazione effettiva delle linee guida, il ministero ha attivato una collaborazione con Indire, prevedendo corsi specifici destinati ai docenti sulla gestione corretta di smartphone e social network. La formazione mira a fornire al personale scolastico strumenti operativi per integrare responsabilmente le tecnologie digitali nelle attività quotidiane, collegando le indicazioni sull’intelligenza artificiale alle pratiche d’aula e alle dinamiche relazionali con gli studenti.

I finanziamenti per ambienti e formazione del personale

Per sostenere la transizione digitale, il Governo ha stanziato 2,1 miliardi di euro destinati a trasformare le aule in ambienti di apprendimento innovativi, dotati di strumenti tecnologici avanzati e infrastrutture adeguate. A questi si aggiungono 800 milioni di euro riservati alla formazione del personale scolastico, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali e didattiche necessarie per governare il cambiamento.

Secondo il Ministro Giuseppe Valditara, i risultati del monitoraggio confermano la maturità del sistema scolastico italiano nel coniugare innovazione tecnologica e responsabilità educativa, ponendo al centro la persona dello studente. Gli investimenti rispondono all’esigenza di garantire percorsi formativi aggiornati per i docenti, collegando direttamente le risorse ai dati emersi e alle sfide dell’integrazione digitale.