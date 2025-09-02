Semestre aperto a Medicina: oltre 64mila iscritti, Sapienza in testa alle preferenze

Il 1° settembre 2025 ha preso il via il nuovo “semestre aperto” per i corsi in area medico-sanitaria, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Questa iniziativa ha registrato un numero di iscrizioni di poco superiore a 64.000 studenti, distribuiti tra Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.
Dettaglio delle Iscrizioni
- Medicina e Chirurgia: circa 53.800 iscritti
- Odontoiatria e Protesi Dentaria: circa 4.400 iscritti
- Medicina Veterinaria: circa 6.000 iscritti
Questi numeri risultano comparabili a quelli dello scorso anno accademico, quando circa 56.800 aspiranti avevano sostenuto i test d’ingresso.
Università più Scelte
In vetta alle preferenze per Medicina e Chirurgia:
- Sapienza di Roma – 4.810 iscritti
- Federico II di Napoli – 3.140 iscritti
- Alma Mater Studiorum – Bologna – 2.635 iscritti
- Università di Padova – 2.629 iscritti
- Università di Torino – 2.321 iscritti
Distribuzione Geografica degli Iscritti
- Medicina e Chirurgia: 39 % al Nord, 22 % al Centro, 39 % al Sud e Isole
- Odontoiatria: 51 % al Nord, 20 % al Centro, 29 % al Sud e Isole
- Veterinaria: 49 % al Nord, 28 % al Centro, 23 % al Sud e Isole
Mobilità Studentesca (“Fuori Sede”)
Nonostante la possibilità data dal semestre aperto di iniziare il percorso universitario vicino a casa, permane una forte mobilità. In particolare:
- Basilicata: 63 % degli studenti si trasferisce altrove
- Molise: 48 %
- Calabria: 32 %
- Valle d’Aosta: 100 %, per l’assenza di corsi nella regione
Ricevono molti studenti fuori sede Ferrara (58 %), seguita da Pavia (42 %).
Bilancio di Genere
L’iscrizione è nettamente favorita dalle donne, che rappresentano il 70% del totale, rispetto a un 30% di studenti maschi.
Corsi “Piano B”
Per chi non supererà le prove selettive invernali, il semestre aperto offre valide alternative, tra cui Biotecnologie, Infermieristica, Scienze Biologiche, Farmacia e Farmacia Industriale, Assistenza Sanitaria. Tra i percorsi più specifici emergono Ortottica, Podologia, tecniche audiometriche, Neurofisiopatologia e Terapia Occupazionale.