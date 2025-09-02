Semestre aperto a Medicina: oltre 64mila iscritti, Sapienza in testa alle preferenze

Il 1° settembre 2025 ha preso il via il nuovo “semestre aperto” per i corsi in area medico-sanitaria, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Questa iniziativa ha registrato un numero di iscrizioni di poco superiore a 64.000 studenti, distribuiti tra Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.

Dettaglio delle Iscrizioni

Questi numeri risultano comparabili a quelli dello scorso anno accademico, quando circa 56.800 aspiranti avevano sostenuto i test d’ingresso.

Università più Scelte

In vetta alle preferenze per Medicina e Chirurgia:

Distribuzione Geografica degli Iscritti

Medicina e Chirurgia: 39 % al Nord, 22 % al Centro, 39 % al Sud e Isole

Odontoiatria: 51 % al Nord, 20 % al Centro, 29 % al Sud e Isole

Veterinaria: 49 % al Nord, 28 % al Centro, 23 % al Sud e Isole

Mobilità Studentesca (“Fuori Sede”)

Nonostante la possibilità data dal semestre aperto di iniziare il percorso universitario vicino a casa, permane una forte mobilità. In particolare:

Basilicata: 63 % degli studenti si trasferisce altrove

Molise: 48 %

Calabria: 32 %

Valle d’Aosta: 100 %, per l’assenza di corsi nella regione

Ricevono molti studenti fuori sede Ferrara (58 %), seguita da Pavia (42 %).

Bilancio di Genere

L’iscrizione è nettamente favorita dalle donne, che rappresentano il 70% del totale, rispetto a un 30% di studenti maschi.

Corsi “Piano B”

Per chi non supererà le prove selettive invernali, il semestre aperto offre valide alternative, tra cui Biotecnologie, Infermieristica, Scienze Biologiche, Farmacia e Farmacia Industriale, Assistenza Sanitaria. Tra i percorsi più specifici emergono Ortottica, Podologia, tecniche audiometriche, Neurofisiopatologia e Terapia Occupazionale.