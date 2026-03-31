Sicurezza scolastica, il CNDDU propone la prevenzione basata su evidenze: diritti umani e educazione al centro

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha formulato una posizione netta sulla sicurezza scolastica, ancorandola a evidenze scientifiche internazionali e alla centralità dei diritti umani. L’approccio segna un cambio di paradigma: dalla semplice vigilanza alla prevenzione integrata del clima educativo.

Il CNDDU denuncia un deterioramento progressivo della percezione di sicurezza nelle scuole italiane, fenomeno coerente con le ricerche condotte a livello globale che inquadrano la violenza scolastica non come episodio isolato, ma come componente strutturale dei sistemi formativi. La richiesta degli studenti non va letta come domanda di controllo repressivo, ma come segnale di criticità sistemica.

Le evidenze su bullismo e clima scolastico

I dati UNESCO del 2019 mostrano che circa uno studente su tre ha subito bullismo almeno una volta. In Europa, il cyberbullismo coinvolge il 15% degli adolescenti, con un trend in crescita secondo l’indagine EU Kids Online del 2020.

Questi episodi non sono isolati: la meta-analisi di Gini e Pozzoli del 2013 documenta una correlazione significativa tra esperienze di bullismo e disturbi psicologici. Gli studenti coinvolti mostrano probabilità sensibilmente più elevate di sviluppare ansia, depressione e difficoltà comportamentali.

L’UNESCO sottolinea che ambienti scolastici caratterizzati da paura e insicurezza risultano incompatibili con processi di apprendimento efficaci. La violenza scolastica non rappresenta un fenomeno marginale, ma una componente strutturale che incide sulla qualità dei sistemi formativi e sul benessere degli studenti.

Il clima educativo diventa così fattore determinante per il pieno sviluppo della persona e per il successo formativo.

La risposta istituzionale e i limiti degli approcci securitari

Le recenti misure adottate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero dell’Interno hanno rafforzato i dispositivi di vigilanza e la prevenzione di ingressi armati negli istituti scolastici. Questi interventi rispondono a una necessità contingente di tutela, garantendo protezione immediata contro minacce concrete.

Tuttavia, la comunità scientifica concorda nel ritenere che gli approcci esclusivamente securitari risultino efficaci nel breve periodo ma incapaci di incidere sulle cause profonde della violenza.

Le dinamiche che generano comportamenti prevaricatori affondano nei contesti relazionali, socio-culturali e nei processi di costruzione dell’identità adolescenziale. La domanda di sicurezza espressa dagli studenti italiani va interpretata non come mera richiesta di controllo, ma come indicatore di qualità educativa: serve un patto formativo capace di prevenire il disagio prima che degeneri in violenza, restituendo alla scuola la sua funzione di presidio democratico e spazio autenticamente sicuro.

Il ruolo delle discipline giuridiche nel patto educativo

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani evidenzia una criticità sistemica: il progressivo ridimensionamento delle discipline giuridico-sociali nei curricoli scolastici. Tale tendenza, spesso giustificata da esigenze organizzative o da visioni tecnicistiche dell’offerta formativa, compromette uno dei presìdi educativi fondamentali per la costruzione della cittadinanza consapevole.

L’indebolimento dell’insegnamento del Diritto comporta il rischio di una «analfabetizzazione giuridica» che limita la capacità degli studenti di riconoscere limiti, gestire conflitti e collocare le proprie azioni in un quadro di responsabilità.

La pedagogia contemporanea ha dimostrato che l’educazione alla legalità richiede un impianto disciplinare solido, non episodico né trasversale, capace di fornire strumenti cognitivi e critici per comprendere e interiorizzare le regole della convivenza democratica.

La scuola rappresenta uno spazio di costruzione normativa e simbolica in cui le regole non vengono solo imposte, ma comprese, condivise e legittimate. La riduzione del peso delle discipline giuridiche indebolisce questo processo, contribuendo alla fragilità del patto educativo che emerge nei fenomeni di violenza scolastica.

Rafforzare l’insegnamento del Diritto significa investire concretamente nella prevenzione, collegando dimensione emotiva, normativa e civica in un percorso formativo strutturato.

Le leve di intervento proposte dal CNDDU

Il Coordinamento propone un modello d’azione articolato su quattro assi.

Primo , garantire la presenza stabile di figure professionali dedicate al supporto psicologico, capaci di intercettare il disagio prima che si trasformi in violenza

, garantire la presenza stabile di figure professionali dedicate al supporto psicologico, capaci di intercettare il disagio prima che si trasformi in violenza Secondo , introdurre in modo sistematico percorsi di educazione socio-emotiva e relazionale, che sviluppino empatia, gestione dei conflitti e competenze comunicative

, introdurre in modo sistematico percorsi di educazione socio-emotiva e relazionale, che sviluppino empatia, gestione dei conflitti e competenze comunicative Terzo, rafforzare l’insegnamento delle discipline giuridiche e della cultura dei diritti umani, colmando l’attuale lacuna formativa

L’impianto si fonda sulle ricerche di Dan Olweus, che documentano come interventi continuativi riducano significativamente episodi di prevaricazione. L’OECD (2021) conferma che la qualità delle relazioni educative rappresenta il principale fattore di protezione. Le raccomandazioni Eurydice (2023) sottolineano l’importanza di ambienti inclusivi.

L’obiettivo è superare la logica del solo contenimento per costruire un sistema che bilanci tutela immediata e investimento strutturale, restituendo alla scuola la funzione di presidio democratico e spazio autenticamente sicuro per l’apprendimento.