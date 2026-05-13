Sovrappeso infantile in Italia, il 27,9% dei minori colpito: Unicef denuncia divari economici

Il Rapporto Innocenti 20 dell’Unicef, intitolato “Unequal Chances”, documenta che il 27,9% dei minori italiani di età compresa tra i 5 e i 19 anni presenta condizioni di sovrappeso o obesità.

La ricerca collega direttamente questo fenomeno ai divari economici che caratterizzano famiglie e territori. Le limitazioni finanziarie influenzano l’accesso a un’alimentazione adeguata e alle attività sportive, condizionando lo sviluppo fisico fin dall’infanzia. L’indagine sottolinea come le disuguaglianze di reddito si traducano in differenze misurabili nella salute dei più giovani.

Le barriere economiche tra alimentazione e sport

Le ristrettezze economiche incidono direttamente sull’accesso a un’alimentazione adeguata e alla pratica sportiva. Le famiglie con risorse ridotte affrontano costi elevati per acquistare regolarmente prodotti freschi come frutta, verdura e proteine di qualità, ripiegando su cibi ultra-processati che placano la fame a prezzi contenuti ma risultano ricchi di zuccheri, sale e grassi saturi, quasi privi di veri nutrienti.

Questo pattern alimentare, ripetuto nel tempo, condiziona pesantemente lo sviluppo fisico fin dalla prima infanzia. Parallelamente, sostenere le rette per attività sportive extrascolastiche diventa un ostacolo insormontabile: i bilanci domestici esigui escludono palestre, piscine e corsi, privando i minori di opportunità motorie essenziali per la crescita.

Il risultato è un impatto cumulativo in cui la mancanza di cibo nutriente e di movimento regolare si sommano, compromettendo il benessere e aumentando il rischio di patologie future. La cura del corpo e la prevenzione passano così in secondo piano, trasformando le disuguaglianze economiche in disuguaglianze di salute fin dai primi anni di vita.

La posizione italiana nel confronto internazionale

Nell’analisi condotta su 44 nazioni ad alto reddito, l’Italia si colloca al 17° posto per la dimensione della salute fisica dei minori. Una posizione intermedia che richiede interventi mirati per ridurre le disuguaglianze esistenti.

Ai vertici della classifica figurano Giappone e Francia, Paesi che registrano tassi di sovrappeso giovanile particolarmente contenuti. All’estremo opposto si trovano Messico, Cile e Colombia, dove le carenze economiche si traducono in vere emergenze sanitarie per l’infanzia.

Nel contesto italiano, la carenza di infrastrutture accessibili amplifica il divario tra famiglie. Parchi pubblici sicuri, palestre a costi sostenibili e servizi mensa gratuiti risultano insufficienti in molti quartieri, limitando le opportunità di movimento e alimentazione adeguata per i minori provenienti da nuclei con risorse ridotte.

La sicurezza degli ambienti e la mortalità

Le condizioni abitative precarie, strettamente legate ai bassi redditi familiari, espongono i minori a rischi sanitari aggiuntivi. Spazi chiusi, umidità, scarsa manutenzione degli edifici e l’inquinamento atmosferico concentrato nei quartieri periferici compromettono la salute respiratoria e immunitaria dei bambini.

Il Rapporto Innocenti 20 documenta che il tasso di mortalità infantile in Italia si attesta allo 0,81 per 1.000 minori nella fascia d’età tra 5 e 14 anni. Questo dato, benché relativamente contenuto rispetto ad altri contesti, richiama l’urgenza di rafforzare le reti di supporto locale per garantire che le possibilità economiche delle famiglie non determinino l’aspettativa di vita e il benessere fisico dei figli.

Le ricadute per scuole e comunità

Il rapporto Unicef sottolinea che le disparità economiche tra famiglie non dovrebbero decidere l’aspettativa di vita dei minori. La carenza di spazi sicuri e di servizi accessibili – parchi pubblici, palestre scolastiche aperte al territorio, mense gratuite – alimenta un divario che si riflette sullo sviluppo fisico e sul benessere complessivo degli studenti.

Le scuole rappresentano un punto di osservazione privilegiato: è lì che emergono le differenze legate al reddito familiare, nella possibilità di partecipare ad attività motorie organizzate o nell’accesso a pasti equilibrati.

Il documento sollecita interventi mirati sul territorio, rafforzando le reti di supporto locale per garantire pari opportunità di crescita in salute, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza.