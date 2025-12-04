Spotify Wrapped 2025, Bad Bunny domina il mondo: Sfera Ebbasta e ANNA guidano l'Italia

Il 3 dicembre 2025 Spotify ha rilasciato il suo atteso recap annuale, Wrapped 2025, che in poche ore è diventato virale su social e chat. Il servizio offre una fotografia dettagliata dei gusti musicali della Gen Z e del pubblico più ampio, sia a livello globale che nazionale, oltre a un recap personalizzato per ciascun utente.

A livello mondiale, Bad Bunny si conferma protagonista assoluto dello streaming, conquistando il primato per l’anno. In Italia, invece, emergono due nomi chiave: Sfera Ebbasta domina tra gli artisti maschili, mentre ANNA si impone come artista femminile più ascoltata del 2025. Il Wrapped restituisce così uno spaccato delle preferenze musicali nazionali, caratterizzate dalla prevalenza della scena urban e pop.

Per accedere al proprio Wrapped basta aprire l’app Spotify e cercare “Wrapped” nella barra di ricerca: l’esperienza personalizzata compare immediatamente, pronta per essere scoperta e condivisa.

Gli artisti più ascoltati in Italia: la top 10 del 2025

La classifica degli artisti più ascoltati in Italia nel 2025 vede al primo posto Sfera Ebbasta, seguito da Shiva e Guè. Il podio conferma il dominio della scena urban italiana, che continua a raccogliere consensi tra pubblico giovane e ascoltatori più ampi.

Geolier occupa la quarta posizione, mentre Marracash si attesta al quinto posto, consolidando la sua presenza tra i nomi di riferimento del rap nazionale. Tony Boy, Olly e Lazza completano le posizioni centrali della graduatoria, rispettivamente al sesto, settimo e ottavo posto. Chiudono la top 10 Artie 5ive al nono posto e Kid Yugi al decimo, confermando la prevalenza di generi urban e pop nella mappa sonora nazionale.

Le artiste più ascoltate: il primato di Anna e il mix italia-estero

La classifica femminile premia ANNA, consolidando il suo dominio sulla scena italiana nel 2025. A seguire si posizionano Elodie e Rose Villain, completando un podio interamente nazionale. La top 10 integra nomi italiani e star internazionali: dopo le prime tre troviamo Taylor Swift, Lady Gaga, Annalisa, Elisa, Billie Eilish, Giorgia e Rihanna.

Questa compresenza sottolinea l’apertura del pubblico italiano verso artiste globali, pur mantenendo una forte identità locale nei vertici della classifica. Il mix riflette i gusti di una generazione che consuma musica senza confini geografici, valorizzando tanto le produzioni nazionali quanto le icone pop mondiali.

I brani più riprodotti nel 2025: la top 10 e le collaborazioni

La colonna sonora italiana del 2025 ha visto dominare collaborazioni e grandi ritorni che hanno monopolizzato radio e piattaforme streaming. Al primo posto si colloca “Balorda nostalgia” di Olly e Juli, seguita da “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro e “NEON”, firmata da Sfera Ebbasta e Shiva.

La presenza internazionale si fa sentire con “La Plena – W Sound 05” di W Sound, Beéle e Ovy On The Drums, mentre Bad Bunny si conferma con “DtMF”. Completano la classifica “LA CURA PER ME” di Giorgia, “Ora che non ho più te” di Cesare Cremonini, “Per due come noi” (Olly, Angelina Mango e Juli), “BATTITO” di Fedez e “Scarabocchi” ancora di Olly e Juli, che totalizza così tre presenze nella top 10.

L’accesso al Wrapped personale: dove trovarlo e quali dati mostra

Per consultare il proprio recap annuale basta aprire l’app Spotify su smartphone: il banner dedicato compare direttamente nella schermata iniziale, oppure è raggiungibile digitando “Wrapped” nella barra di ricerca interna. Da qui parte una sequenza di schede animate con i dati personalizzati: artisti ascoltati mese per mese, generi preferiti, minuti totali, album più riprodotto e podcast più seguito.

Al termine, Spotify propone anche una playlist “Your Top Songs” che raccoglie le canzoni preferite del 2025, pronta per essere riascoltata e condivisa sui social.