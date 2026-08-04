Stipendi docenti, l'Italia è in coda all'Europa: gap fino al 62% con il Lussemburgo

I docenti italiani neoassunti percepiscono 26.000 euro lordi annui, posizionando il Paese nella fascia bassa della classifica europea stilata da Eurydice. Il Lussemburgo guida con 55.000 euro annui per i professori al primo impiego, seguito dalla Svizzera con 47.000 euro e dall’Olanda con 39.000 euro. Il divario tra Italia e Lussemburgo supera già all’ingresso la metà del valore retributivo.

La struttura stipendiale italiana non tiene conto del costo della vita né del livello di istruzione richiesto per accedere all’insegnamento. In Germania i docenti neoassunti partono da oltre 50.000 euro lordi, con oscillazioni tra i diversi stati federali.

La Spagna offre un intervallo compreso tra 31.000 e 46.000 euro lordi annui, mentre la Francia mantiene una soglia media superiore a 34.000 euro lordi. Gli importi citati si riferiscono a retribuzioni lorde su base annua, ovvero l’ammontare complessivo prima delle trattenute fiscali e contributive.

L’andamento a metà carriera: il divario che cresce con l’anzianità

Superati i dieci anni di servizio, il Lussemburgo conserva il primato assoluto con 71.000 euro annui lordi. La Germania raggiunge 63.000 euro, la Svizzera 62.000. L’Italia si ferma a 28.000 euro lordi, posizionandosi stabilmente nella metà inferiore della graduatoria europea. Il distacco rispetto ai paesi leader si attesta oltre il 60 per cento.

Con quindici anni di insegnamento alle spalle, la gerarchia non subisce variazioni significative. Il Lussemburgo guida il gruppo con 80.000 euro annuali, precedendo Olanda e Germania. Austria, Cipro, Danimarca, Belgio e Irlanda completano la top ten.

L’Italia staziona a 31.000 euro lordi, superata in classifica anche da Romania e Croazia. Il differenziale economico si consolida e cresce progressivamente con il maturare dell’anzianità.

Al termine del percorso professionale, i docenti italiani raggiungono i 37.000 euro annui. Il Lussemburgo eroga 97.000 euro, Olanda e Svizzera superano abbondantemente i 70.000 euro. Austria, Germania, Spagna e Francia presentano tutte soglie superiori a quelle italiane.

Un insegnante italiano al culmine della carriera riceve circa il 62 per cento in meno rispetto a un omologo lussemburghese.

L’orario e le attività extra: perché il gap non dipende dalle ore

Le 18 ore settimanali di didattica frontale nella secondaria e le 22 nella primaria collocano l’Italia sulla media europea. La Francia adotta parametri simili, eppure le retribuzioni transalpine superano di oltre 8.000 euro quelle italiane. La differenza non risiede nelle lezioni frontali.

Ogni docente svolge attività aggiuntive: progettazione didattica, correzione elaborati, riunioni dipartimentali, colloqui con le famiglie, gestione documentale. Numerosi sistemi europei retribuiscono queste prestazioni con compensi specifici. In Italia restano remunerate in modo forfetario o assenti.

La pausa estiva e la distribuzione annuale

L’Italia detiene il primato europeo per durata della pausa estiva: circa 14 settimane. La Danimarca ne prevede 6, distribuendo le ferie in modo equilibrato nell’anno. Anche questo dato proviene da Eurydice e mostra modelli organizzativi differenti, ma non giustifica il divario del 62 per cento rispetto al Lussemburgo.

Gli aumenti 2025-2027: importi, arretrati e tempistiche

Il cedolino di agosto segna l’avvio degli incrementi previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, siglato il 1° luglio presso l’ARAN. L’applicazione, gestita dal sistema NoiPA, interessa circa 1,2 milioni di dipendenti tra scuole, università ed enti di ricerca. Per i docenti l’aumento medio mensile è di 143 euro lordi su tredici mensilità, mentre per il personale ATA raggiunge 107 euro lordi.

Gli arretrati maturati nel 2025 e nel 2026 saranno liquidati con emissione speciale l’11 agosto: importi medi di 855 euro per i docenti e 633 euro per gli ATA, con accredito previsto entro fine agosto. Dal 1° gennaio 2027 gli incrementi complessivi toccheranno i 137 euro medi su tredici mensilità.

Sommando i tre rinnovi contrattuali 2022-2026, il comparto registra aumenti strutturali di 395 euro medi, che salgono a 412 euro per i docenti.

Le fonti Eurydice: cosa misurano i dati citati

I dati comparativi sugli stipendi provengono da Eurydice, rete europea che raccoglie e pubblica informazioni sui sistemi educativi del continente. Le cifre si riferiscono agli importi lordi annuali e considerano tre momenti della carriera: ingresso nella professione, metà percorso e fine carriera. L’aggiornamento è stato pubblicato e ripreso da OrizzonteScuola il 4 agosto 2026.