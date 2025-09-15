Stop smartphone, il nuovo assetto normativo per studenti e docenti

Il ritorno in classe di oltre 7 milioni di studenti segna l’entrata in vigore delle nuove disposizioni ministeriali che vietano l’uso degli smartphone durante l’orario scolastico. La nota ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024 e la Circolare n. 3392 del 16 giugno hanno esteso il divieto anche alle scuole superiori, obbligando tutti gli istituti a modificare i regolamenti interni per specificare modalità di custodia e sanzioni disciplinari previste.

Le disposizioni per il personale

Il divieto di utilizzo degli smartphone si estende anche al personale scolastico, includendo docenti e personale ATA. Le disposizioni prevedono che tutto il personale mantenga i dispositivi silenziati e riposti durante le ore di lezione, fungendo da modello educativo per gli studenti.

L’utilizzo è consentito esclusivamente per finalità didattiche specifiche, come l’appello o la compilazione del registro elettronico, e per comunicazioni urgenti con l’istituto. A differenza degli studenti, per il personale non sono previsti controlli diretti: i dirigenti scolastici si affidano all’etica professionale e al senso del dovere dei dipendenti per garantire il rispetto delle nuove regole.

Le normative per gli studenti

Gli studenti dovranno rispettare regole più rigide rispetto al personale scolastico. I dispositivi mobili devono rimanere spenti e custoditi negli zaini durante tutto l’orario scolastico, senza essere visibili o accessibili.

Le violazioni comportano sanzioni disciplinari progressive che, nei casi di utilizzo reiterato, possono portare al voto 5 automatico in condotta e alla conseguente ripetizione dell’anno senza possibilità di recupero.

La comunicazione scolastica

Le scuole hanno attivato diversi canali per informare studenti e famiglie sulle nuove disposizioni. Attraverso circolari pubblicate sui siti istituzionali e comunicazioni diffuse tramite i registri elettronici, gli istituti stanno garantendo massima trasparenza sulle regole di custodia degli smartphone e sui provvedimenti disciplinari previsti.

Per gestire le situazioni di emergenza, molte scuole hanno implementato linee telefoniche fisse dedicate alle comunicazioni urgenti con i genitori, sostituendo così l’uso dei dispositivi mobili personali degli studenti.