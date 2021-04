25 APRILE 2019: APPUNTI, TEMI SVOLTI E FRASI

Anche quest’anno l’Italia si prepara a festeggiare il 25 aprile, il Giorno della Liberazione, con manifestazioni e iniziative che si svolgeranno nelle piazze, nei parchi e nelle vie di tantissime città. Mancano praticamente pochissimi giorni e ovviamente ai festeggiamenti non mancherà all’appello Milano la cui liberazione, avvenuta esattamente 72 anni fa, il 25 aprile del 1945, insieme a quella di Torino, è stata scelta come simbolo della fine dell’occupazione tedesca nell’intero Paese.

Se anche tu vuoi che questa importante vesta non sia semplicemente un modo per saltare la scuola, ma vuoi saperne di più su questa data così importante per il nostro Paese, allora sei nel posto giusto. In questo articolo troverai temi svolti sul 25 aprile e sulla liberazione, frasi famose riguardanti la lotta partigiana e la spiegazione dettagliata del perché sia stata scelta proprio questa data come simbolo di un intero periodo davvero importante.

25 APRILE: PERCHÈ SI FESTEGGIA LA LIBERAZIONE?

Iniziamo proprio da quest’ultimo punto e cerchiamo di capire come mai, tra tanti scontri legati alla resistenza partigiana, sono stati scelti proprio quelli avvenuti il 25 aprile per festeggiare la Liberazione dell’Italia.

Trovi la storia completa, con tutti i riferimenti storici del caso, qui:

25 APRILE FRASI

Ora che sai come sono andate le cose, ti proponiamo una selezione di aforismi e citazioni sul 25 aprile di autori famosi.

Scopri come hanno commemorato questo passaggio importante della nostra storia le parole di Bobbio, Ungaretti, Fenoglio e altri:

25 APRILE TEMI SVOLTI

Infine, veniamo alle dolenti note: ti hanno assegnato un tema sul 25 aprile o sulla Liberazione e proprio non sai da che parte iniziare? Tranquillo, ci pensiamo noi.

Nei link qui sotto troverai un tema svolto e un aiuto allo svolgimento con tanto di scaletta e riferimenti storici più importanti. Buon lavoro!

25 APRILE: APPUNTI SULLA LIBERAZIONE

Cerchi altre informazioni? Hai bisogno di approfondire alcuni passaggi della Resistenza o della Seconda Guerra Mondiale? Ecco tutto quello di cui hai bisogno.