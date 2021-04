Maturità 2021: il Curriculum dello studente è pronto a fare il suo debutto. Proprio oggi, 2 aprile, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una nota avente ad oggetto: “Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione – indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente”. Viene introdotto da quest’anno scolastico, nel secondo ciclo di istruzione, un documento fondamentale. Sia per l’esame di Stato che per l’orientamento dello studente. Verrà allegato al diploma e rilasciato agli studenti che lo avranno conseguito.

L’introduzione del Curriculum dello studente, oltre che questi ultimi, coinvolge le scuole e le commissioni d’esame, che visionano il documento nel corso dell’esame di Stato e ne tengono conto durante lo svolgimento dello stesso. A sostegno della gestione del documento è il sito curriculumstudente.istruzione.it, sul quale è possibile trovare tutte le informazioni utili alla compilazione e la risoluzione dei dubbi a riguardo.

Curriculum dello studente, informazioni utili

Prima di poter entrare sul sito, gli studenti devono essere abilitati dalle segreterie. Una volta entrati, possono accedere alla piattaforma “Curriculum dello studente”. Qui è possibile entrare in tre diverse sezioni, corrispondenti ad altrettante parti che compongono il documento. La prima è denominata “Istruzione e formazione”: è la parte nella quale bisogna indicare le esperienze scolastiche curriculari ed extracurriculari. Nella seconda, “Certificazioni” vanno riportate conoscenze linguistiche e informatiche. La terza parte è quella che compete maggiormente agli alunni, i quali possono arricchirla con le loro esperienze più significative, specie quelle di rilevanza per ciò che concerne l’Esame di stato.

Il curriculum deve riportare «i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito». Il curriculum dello studente potrà essere visualizzato dalle varie scuole in modo da poter valutare le informazioni relative ad ogni singolo alunno. Il compito di compilare questa sorta di “carta d’identità scolastica”, in definitiva, spetta in particolar modo a quest’ultimo. Ogni studente potrà integrare certificazioni conseguite, sport svolti, competenze linguistiche, volontariato, hobby, passioni e tutto ciò che vuole venga evidenziato.

