Esame Terza Media 2022: date delle prove

Esame Terza Media 2022: calendario

Per gli studenti di Terza Media c’è una data da ricordare bene: quella delle Prove dell’Esame di Terza Media 2022, l’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Con l’ordinanza del 23 giugno il Miur ha dato direttive ben precise su tutto il calendario scolastico 2021/2022, dando l’elenco completo dei giorni di chiusura nazionale e di quelli dedicati agli esami. Come sapete però, l’Esame di Terza Media è gestito in autonomia dalle singole scuole, perciò il Ministero ha solo specificato il periodo in cui andranno svolte queste prove.

Date Esame Terza Media 2022

Secondo quanto c’è scritto nell’ordinanza ministeriale le prove dell’Esame di Terza Media dovranno svolgersi nel periodo compreso che va dal termine delle lezioni al 30 giugno.

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2021/2022, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie

In questo periodo di tempo le scuole decideranno in maniera autonoma il calendario con le singole prove elaborate dai professori stessi. Gli studenti dovranno fare una prova d’italiano in cui redigeranno un tema a scelta tra tre tracce, una prova di matematica con esercizi che fanno parte del programma svolto e una prova d’inglese, generalmente una comprensione del testo o una lettera; in alcuni istituti è prevista anche una prova scritta di francese. Infine, i futuri liceali dovranno affrontare una prova orale, durante cui saranno interrogati su tutte le materie a partire dalla Tesina, l’elaborato finale su un tema scelto, collegando argomenti delle altre materie.

Esame Terza Media 2022 e Prove Invalsi

Per quanto riguarda gli Invalsi (prove – relativamente alle materie di Italiano, Matematica e Inglese che alcuni studenti italiani svolgono durante il corso dell’anno scolastico) ecco le date:

Terzo anno scuola secondaria di primo grado (grado 8): dal 1 al 30 aprile prove Invalsi di Matematica, Italiano e Inglese per le classi non campione e dal 4 al 7 aprile e dall’11 al 13 aprile per le classi campione.

