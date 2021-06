Esami terza media 2021: quando iniziano

Fra qualche giorno, tutti i ragazzi che hanno frequentato la terza media si troveranno a dover affrontare gli esami. Ma quando iniziano? La scuola è finita da qualche giorno ormai ma tutti i ragazzi si sono rimessi subito a studiare per la prova orale che dovranno sostenere. Come saprete, anche quest’anno a causa del Covid-19, le prove scritte non si faranno e quindi si dovrà puntare tutto sul colloquio. Tornando alla nostra prima domanda, scopriamo il calendario di inizio regione per regione.

Esami terza media 2021: calendario inizio per regione

Una dopo l’altra sarà il turno delle altre regioni, a seconda del termine del calendario scolastico: martedì 8 finiscono le lezioni in Valle d’Aosta, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Sicilia; il 9 in Liguria e Umbria; il 10 in Toscana, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trento; l’11 in Piemonte e Puglia; il 12 in Sardegna, Campania e Calabria; il 16 giugno nella Provincia di Bolzano. Gli esami si terranno nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

La durata del colloquio dovrà essere almeno di circa 30-40 minuti per ciascun candidato. Il colloquio deve valutare la capacità dell’allievo di: argomentazione, risoluzione di problemi, pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Il colloquio verterà sull’elaborato che i ragazzi hanno preparato in accordo con il consiglio di classe.

