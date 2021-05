Esami terza media 2021: cosa sapere sulla prova orale

I tanto attesi esami di terza media stanno arrivando e noi oggi vogliamo cercare di tranquillizzare tutti i ragazzi che dovranno sostenere la prova orale. Purtroppo, a causa del Covid-19, le attività didattiche hanno visto alternarsi la didattica a distanza e quella in presenza e gli esami hanno subito dei cambiamenti. Le prove scritte sono state eliminate e i ragazzi dovranno sostenere solo la prova orale. Ma come si svolgerà il colloquio orale? Rimanete con noi, vi daremo tutte le informazioni e, se vorrete, anche qualche consiglio.

Esami di terza media 2021: come si svolgerà la prova orale

Anche questo anno scolastico è stato molto strano, e per certi versi difficile, in quanto il percorso dei ragazzi è stato altalenante, si è diviso fra periodi di didattica in presenza e periodi di didattica a distanza. Gli esami consisteranno nella sola prova orale, si è confermato di dare la possibilità ai ragazzi di produrre un elaborato, ideato con il supporto e i consigli dei professori, che verrà discusso durante l’incontro. L’elaborato dovrà essere interdisciplinare e dovrà, quindi, abbracciare diverse materie.

Elaborato esami di terza media 2021: come prepararsi all’orale

Se avete studiato, sia a distanza che in presenza, il vostro esame orale sarà una passeggiata. Voi dovrete arrivare il giorno del colloquio sicuri di voi, preparati e desiderosi di dimostrare alla commissione quanto valete e quanto la vostra preparazione sia solida. Noi siamo sicuri che abbiate studiato tutto e che siate preparati, vi consigliamo, però, dal momento che ci siamo già passati tanti anni fa, di rimanere tranquilli, di cercare di parlare sempre con un tono di voce alto e di scandire bene le parole. Andrà tutto bene!

