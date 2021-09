GRADUATORIA TEST ARCHITETTURA 2021: COME FUNZIONA

Se vuoi entrare alla Facoltà di Architettura e accedere ai corsi a numero chiuso finalizzati alla formazione di Architetto come ad esempio Architettura, Ingegneria edile-architettura, Scienze dell’architettura e altro ancora, devi totalizzare un buon punteggio alla prova di ammissione e soprattutto capire come funziona la graduatoria, in modo da riuscire ad immatricolarti nei tempi stabiliti dal bando. Quest’anno non ci sarà la graduatoria unica nazionale, ma ogni università procederà in autonomia.

ARCHITETTURA RISULTATI TEST 2021: LA GRADUATORIA

Prima di capire come funziona la graduatoria del test d’ingresso di Architettura 2021 iniziamo con un’informazione da tenere a mente: la graduatoria sarà online e disponibile per tutti nella data stabilita dal bando, mentre i punteggi sono disponibili prima. Detto questo, è importante sapere che quest’anno non ci sarà la graduatoria unica nazionale: è il Ministero a stabilire i posti disponibili nelle varie sedi universitarie, ma la prova e la graduatoria saranno in mano dei singoli atenei, così come la data di somministrazione. In caso di parità il bando del Miur per i test di Architettura prevede che prevalgano i punteggi ottenuti rispettivamente nei quesiti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica e in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

GRADUATORIA ARCHITETTURA 2021: SCORRIMENTI

Come dicevamo, quest’anno la graduatoria verrà stilata dai singoli atenei: dovete quindi controllare bene cosa dice il bando universitario su requisiti e data di pubblicazione. I candidati, in ogni caso, saranno inseriti in base al punteggio ottenuto e ai posti disponibili stabiliti a livello nazionale. Vi ricordiamo che quest’anno i quesiti saranno di meno, per cui il punteggio massimo sarà 60 punti: dunque, per potere essere sicuri di entrare dovreste raggiungere circa 30 punti.

