TEST ARCHITETTURA 2021: I RISULTATI

Il test d’ingresso di Architettura 2021 si svolgerà in date diverse entro il prossimo 24 settembre; ogni università provvederà poi a pubblicare i risultati e potrete finalmente scoprire quale punteggio avete ottenuto e se c’è anche una minima possibilità di rientrare tra i posti disponibili raggiungendo una buona posizione in graduatoria. I risultati verranno resi noti sulla pagina personale dell’ateneo, e potrete visualizzare la graduatoria anonima nell’area dedicata al test di Architettura. Questa sarà un’importante tappa, subito dopo la quale si potrà visualizzare il proprio compito e infine si concluderà il tour con la graduatoria unica nazionale.

RISULTATI TEST INGRESSO ARCHITETTURA 2021: LA DATA

Come dicevamo, dopo lo svolgimento del test d’ingresso di Architettura verranno pubblicate le risposte corrette e la relativa prova ufficiale così potrai avvantaggiarti e conoscere quante risposte giuste hai dato!

Capire più o meno il punteggio che puoi aver totalizzato di aiuterà ad entrare nell’ottica di essere passato o meno, ma per saperlo con assoluta certezza dovrai consultare poi il tuo risultato.

Successivamente, invece, potrai visualizzare il compito secondo le modalità stabilite dall’ateneo.

TEST ARCHITETTURA 2021: COME VISUALIZZARE IL RISULTATO

Come fare a conoscere i risultati del Test di Architettura 2021? Ti spieghiamo come fare nel dettaglio. Quest’anno non dovrai più effettuare l’accesso su Universitaly, ma dovrai controllare il bando dell’ateneo presso cui sosterrai la prova e capire come consultare i risultati. Ci sarà quindi una pagina dedicata: qui potrai cercare il codice etichetta e visualizzare il punteggio ottenuto. Probabilmente troverai una tabella delle singole materie:

Ragionamento Logico

Cultura generale

Storia

Disegno e rappresentazione

Fisica e Matematica

Punti TOT: Punteggio totale del test

Controllando il punteggio potrai capire se sei riuscito a raggiungere un buon punteggio (l’ideale sarebbe intorno ai 30 punti) per entrare nella graduatoria e sperare poi di essere in una posizione tale da riuscire ad entrare.

Ti ricordiamo però che per la pubblicazione della graduatoria dovrai attendere qualche settimana.

TEST ARCHITETTURA 2021: TUTTE LE INFO

Forza e coraggio, non mollare proprio adesso.

