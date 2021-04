Maturità 2021: la Rai (e la piattaforma Raiplay) forniranno agli alunni che si apprestano ad affrontarla notizie, approfondimenti e lezioni in vista dell’Esame di Stato del secondo ciclo, con tutte le sue novità. Quando si parla di maturità – specie nel bel mezzo di una pandemia con tutte le incertezze che questa comporta – non se ne sa mai abbastanza. Fortunatamente, la Rai ha deciso di andare in soccorso degli studenti con una mole di materiale non indifferente e con tutto ciò che serve a questi per avere un quadro completo dell’impresa che si apprestano ad affrontare.

Maturità 2021: i contenuti di Rai Cultura

E, proprio a tale scopo, da oggi 19 aprile fino al 29, con due puntate al giorno dal lunedì al giovedì, su Rai scuola e Raiplay andrà in onda “La Scuola in Tivù – Percorsi di Maturità” (nel caso in cui non riusciate a vederli “in diretta” niente paura, si tratta di contenuti che rimarranno a disposizione degli studenti sul portale).

La Scuola in Tivù – Percorsi di Maturità

Qualche anticipazione: la prima lezione avrà come oggetto l’illustrazione dell’architettura dell’esame di maturità 2021 “imposta” dall’emergenza sanitaria; la seconda sarà dedicata alla strutturazione dell’elaborato scritto. Martedì 20 aprile sarà la volta dell’esame orale e del curriculum dello studente; mercoledì protagonisti saranno l’elaborato da svolgere per i licei scientifici e l’esame di stato dei licei musicali. Giovedì, infine, spetterà alla lezione dedicata all’elaborato per l’esame di stato 2021 dei licei classici e, a seguire, i consigli per l’elaborato degli Istituti Tecnico – Moda. Presenti nell’ambito delle puntate saranno esperti scelti dal Ministero dell’Istruzione. A loro si dovranno gli approfondimenti relativi a tutti gli ambiti dell’esame di stato, dal curriculum dello studente all’elaborato. Senza dimenticare l’approfondimento sull’analisi del testo, sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e sull’insegnamento dell’Educazione civica.

Maturità 2021: #maestri

Sempre agli Esami di Stato 2021 sarà dedicata la programmazione del venerdì di #maestri, in onda dal 7 maggio al 25 giugno – alle 15.30 su Rai3 e alle 17.40 su Rai Storia – ancora in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Il programma sarà incentrato sull’esposizione, da parte di studenti in collegamento da casa, dell’oggetto dei propri elaborati che verranno discussi con i maestri in studio, diventando oggetto di confronto.

Maturità. Lezioni e approfondimenti per l’Esame di Stato

Infine, sul portale di Rai Scuola sarà possibile trovare tutti i materiali dedicati all’Esame. Rai cultura metterà a disposizione, nell’ambito di “Maturità. Lezioni e approfondimenti per l’Esame di Stato”, un percorso didattico costituito da lezioni tenute da insegnanti, professori universitari, Accademici della Crusca e non solo utili per affrontare la prova. I contenuti saranno di facile fruibilità: divisi per materie, comprenderanno anche programmi televisivi di approfondimento. Verranno toccate diverse materie, dalla Letteratura italiana e straniera alla Storia contemporanea, dalle lingue classiche a quelle straniere. Ed ancora storia dell’arte, filosofia, diritto, economia, matematica, fisica, biologia, chimica. Senza dimenticare una doverosa sezione dedicata all’educazione civica.

