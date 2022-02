Quando scade il Bonus Cultura per i 2002?

Bonus Cultura per i 2002: data di scadenza

La giornata del 28 febbraio 2022 è la data ultima per i nati nel 2002 di utilizzare il Bonus Cultura, ovvero il bonus di ben 500 euro da spendere per concerti, cinema, musica, libri, parchi, musei, monumenti, eventi culturali, danza, teatro, prodotti dell’editoria audiovisiva e ancora corsi di lingua straniera, corsi di teatro e corsi di musica. La data ultima per fare la richiesta attraverso lo SPID è stata lo scorso 31 agosto, tuttavia ancora fino al 28 febbraio è possibile spendere questa somma di denaro. Sul portale www.18app.italia.it è possibile vedere il proprio portafoglio e gestire da lì il proprio bonus. Ma cosa acquistare?

Bonus Cultura per i 2002: cosa acquistare

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, il buono si potrà usare anche per l’acquisto di abbonamenti a giornali periodici, sia in formato cartaceo che elettronico. Ovviamente si può usare su diverse piattaforme tra cui Amazon: il bonus è soggetto ad alcune limitazioni e restrizioni che sono parte dei requisiti e obbiettivi stessi del piano pensato per i più giovani, con una mission culturale, per questo motivo si possono acquistare libri, eBook su Kindle, audiolibri su Audible, DVD, Blu-ray, Vinili, CD. Inoltre si possono comprare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, biglietti a a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.

Bonus Cultura: cosa accade per i 2003

Cosa accade invece per i nati nel 2003, che quindi hanno fatto 18 anni nel 2021? Non sono ancora state ufficializzate le date, tuttavia la richiesta di bonus lo scorso anno è stata attivata il 1 aprile, perciò c’è ancora tempo a disposizione per avere informazioni. Sicuramente non cambierà il metodo di richiesta: bisognerà iscrivervi al portale 18App, (che ricordiamo non ha una versione app per cellulari) e per fare login sono necessarie le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che potete avere rivolgendovi ad uno uno degli identity provider, ossia Aruba, InfoCert, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte e TIM.

