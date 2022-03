Non ne puoi più di esami e lezioni frontali e hai deciso di fare la rinuncia agli studi? Sei sicuro che sia la scelta migliore per te? Lo sappiamo, gli atenei possono essere dei luoghi dove riporre moltissime aspettative che poi alla fine vengono deluse. Non tutti riescono a portare a termine gli studi perché i percorsi post-maturità sono lunghi e pieni di insidie ma prima di abbandonare tutto e iniziare a lavorare ci sono una serie di fattori da considerare per evitare di fare inconsapevolmente la scelta sbagliata.

Prima di abbandonare gli studi dovresti iniziare con il chiederti perché stai decidendo di fare questa scelta. Si tratta di una questione economica, dipende dalla scelta del corso di laurea o dalla vita universitaria in generale?

Ritirarsi dall’università: è la scelta giusta?

Fare la rinuncia agli studi, lo abbiamo detto, è una scelta irreversibile. Si tratta di cancellare tutti gli esami sostenuti, le tasse pagate e il percorso fatto senza la possibilità di tornare indietro. Si traccia una linea e si ricomincia da capo con la propria vita. In molti, non sanno però, che esistono tantissime soluzioni alternative. Puoi decidere per esempio di cambiare università passando da una pubblica a una privata con il riconoscimento dei crediti formativi.

Nell’ambito degli atenei privati puoi sceglierne uno telematico che ti darebbe, quindi, la possibilità di studiare e lavorare contemporaneamente guadagnando già durante la formazione e abbattendo i tempi della gavetta che viene fatta direttamente sul campo mentre sostengono ancora gli esami. I costi della retta sono fissi ma possono essere riconsiderati sulla base delle convenzioni stipulate dall’ateneo e le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Il passaggio è veloce e tutte le pratiche burocratiche possono essere svolte online. Il titolo rilasciato al termine del percorso è valido a tutti gli effetti come quello di una qualsiasi università tradizionale.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di cambiare aria per un po’ spostandosi all’estero o di non fare la rinuncia agli studi ma prendersi del tempo lontano dall’università per ridefinire le proprie priorità. Sei sempre in tempo per prendere una decisione definitiva ma non devi farlo in modo affrettato. Per ogni cosa c’è un tempo e non bisogna correre troppo in questo caso perché poi potresti pentirtene.

