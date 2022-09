Studiare ascoltando musica assicura voti più alti lo studio

Di sondaggi e ricerche riguardanti i metodi di studio più proficui ne esistono a centinaia. Uno degli ultimi dice che gli studenti che ascoltano musica mentre fanno i compiti hanno voti più alti. Che sia vero o no, molti di noi studiano o hanno studiato con un sottofondo musicale più o meno rilassante. Il che rende il dovere molto più piacevole. Ma anche più proficuo? Vediamo cosa è emerso da questo sondaggio e come potremmo sfruttare l’ascolto della musica a nostro vantaggio.

Studiare ascoltando musica assicura voti più alti

La connessione tra apprendimento e musica è da anni al centro dell’interesse di molti. Un recente sondaggio indetto dalla Colorado State University e condotto da OnePoll ha dimostrato come vi sia un effettivo beneficio in termini di apprendimento per chi studia a suon di musica. Almeno questo è quanto emerso a seguito dell’intervista di circa 2.000 studenti.

Secondo i giovani, l’ascolto della musica li avrebbe aiutati ad apprendere meglio i concetti che stavano affrontando. Più della metà degli studenti che sono stati sentiti ha dichiarato di aver tratto dall’ascolto della musica una maggiore concentrazione. Senza fare riferimento al genere ascoltato, nonostante alcuni siano più efficaci di altri. Ad esempio, se la musica classica sarebbe al primo posto tra i generi consigliati, i suoni della natura sarebbero stati efficaci per il 30% degli intervistati. Anche il country e l’R&B farebbero la loro parte.

Ascoltare musica a lavoro aumenta la produttività

Ma i dati sorprendenti riguardano l’effetto terapeutico dell’ascolto di musica durante lo studio, che è stato notato dall’80 % dei partecipanti al sondaggio. E che hanno verificato come li abbia aiutati a sedare ansia e frustrazioni. Il 75% dei ragazzi ritiene che ascoltare musica abbia fatto sì che le nozioni acquisite venissero meglio assorbite.

Non solo: l’80% degli intervistati ha anche affermato di sentirsi più preparato dopo una sessione di studio fatta ascoltando la radio. Ma, allargando il campo di azione, la musica non sarebbe terapeutica solo per gli studenti: due terzi degli intervistati ha ammesso di ascoltare musica anche sul posto di lavoro. L’89% degli intervistati ritiene che tale pratica li aiuti a essere più produttivi durante i turni.

In definitiva, ascoltare musica mentre si studia può essere uno strumento vantaggioso per alcuni studenti per migliorare la propria concentrazione. Se volete provare, iniziate a sperimentare diversi generi musicali fino a giungere a quello più adatto al vostro caso.

