Test ingresso in Fisioterapia 2022: guida all'ammissione

Se avete intenzione di iscrivervi alla facoltà di Fisioterapia sapete bene che dovrete superare il test d’ingresso Fisioterapia 2022 che fa parte della verifica di Professioni Sanitarie. Fisioterapia è uno dei corsi di laurea a numero chiuso che fa parte di Professioni Sanitarie, perciò l’esame è regolamentato in parte dal MIUR che ne decide la data a livello nazionale e la struttura. Le domande, le soluzioni, i risultati e le graduatorie, invece, sono gestite in autonomia da ogni singola università.

In questa guida vi spiegheremo tutto quello che c’è da sapere sul test Fisioterapia 2022: dalle date del quiz concorso Fisioterapia, passando per il bando ufficiale e la struttura della verifica. Non può mancare un approfondimento su come preparasi per superare l’esame di di ammissione a Fisioterapia. Siete pronti a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul test Fisioterapia?

Come funziona il test d’ingresso in Fisioterapia

Fisioterapia fa parte della Classe SNT/2 di Professioni Sanitarie, perciò per capire come funziona il test di ammissione a Fisioterapia 2022 bisogna fare riferimento alle indicazioni già date per Professioni Sanitarie.

Nonostante la data del test per entrare a Fisioterapia sia scelta a livello nazionale, le domande sono diverse da università ad università, fatta eccezione degli atenei che aderiscono ai test proposti dal Cineca, ossia un consorzio interuniversitario italiano senza scopo di lucro, cui aderiscono 69 università italiane, 2 Ministeri, 27 Istituzioni pubbliche Nazionali.

I posti disponibili in tutta Italia per Fisioterapia sono 2622, quindi si tratta della seconda specializzazione con più possibilità di ingresso per Professioni Sanitarie dopo Infermieristica. Scopriamo insieme in quali date è possibile effettuare il test ingresso fisioterapia e come funziona il bando!



Il bando ufficiale del MIUR per il test ingresso Fisioterapia 2022 è stato pubblicato lo scorso 24 giugno con i dettagli sulla struttura, sugli argomenti e sulla durata della verifica. Ogni università, dopo la pubblicazione del bando, ha pubblicato un proprio bando del test ammissione Fisioterapia. Un documento fondamentale che contiene all’interno i dettagli su quando e come ci si deve iscrivere, quanti sono i posti, quali sono le scadenze da rispettare, quante saranno le domande, quali materie studiare e quando usciranno risultati con la relativa graduatoria.

Allora quando si svolgerà il test di ammissione a Fisioterapia in tutta Italia? Lo scorso anno per entrare a Fisioterapia i futuri immatricolati hanno dovuto svolgere la prova il 14 settembre, mentre quest’anno ritarda di un solo giorno. Nello specifico il il test di ingresso Fisioterapia si svolgerà giovedì 15 settembre insieme a quello delle altre professioni sanitarie.

In realtà ci sono alcune eccezioni che riguardano il test di Fisioterapia nelle università private. Ecco le date di tutti gli atenei in questione:

Test Fisioterapia Cattolica di Roma: 7 settembre

Test Fisioterapia San Raffaele: tra il 26 febbraio e il 5 marzo

Test Fisioterapia Campus Bio-Medico: 22 marzo

Come è strutturato il test di ingresso in Fisioterapia

Come si svolge il test di ingresso Fisioterapia 2022? Come lo scorso anno ci sono 60 domande con cinque opzioni a cui rispondere entro 100 minuti, tuttavia solo 15 di quiz di ragionamento logico, ragionamento numerico e humanities, quindi in numero inferiore rispetto al passato. Questa è la suddivisione attuale: 4 domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 domande di ragionamento logico e problemi; 23 domande di biologia; 15 di chimica; 13 di fisica e matematica. Queste sono le valutazioni:

1,5 punti per ogni risposta esatta

meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata

0 punti per ogni risposta non data

Come succede per le altre Professioni Sanitarie, anche il test per Fisioterapia ha due tipi di graduatorie: per punteggio o per preferenza. Nel primo caso si tiene conto del punteggio dei candidati e i posti verranno assegnati a partire dal candidato che ha ottenuto il punteggio più alto seguendo l’ordine di preferenza scelto; nel secondo caso si tengono in considerazione per prima cosa le opzioni scelte dagli studenti e successivamente il punteggio, perciò vengono stilate più graduatorie in base alle diverse specializzazioni: quelli che esprimono come prima preferenza Fisioterapia vengono inseriti nella graduatoria di Fisioterapia secondo il punteggio ottenuto e i posti disponibili, in caso di avanzamento di posti, entrano in graduatoria quelli che mettono Fisioterapia come seconda opzione e così via.

Come prepararsi al test di ammissione in Fisioterapia 2022

Per prepararsi al test di Fisioterapia 2022 bisogna visionare i programmi del Ministero e capire quali sono gli argomenti da studiare. Bisogna concentrarsi sui corsi online che riguardano materie come Biologia, Chimica, Fisica e Matematica e lo stesso vale anche per libri ed e-book con questi insegnamenti.

Per quanto riguarda la Logica non c’è un programma da studiare, quindi è necessario esercitarsi per rispondere in maniera giusta e nel minor tempo possibile. Anche per la Cultura generale bisogna affidarsi alle proprie conoscenze acquisite nel corso degli anni di studio e durante la vita quotidiana. Un grande aiuto arriva dalle simulazioni, come vi spieghiamo nel prossimo paragrafo.

Simulazioni del test di Fisioterapia

Volete vedere qualche esempio dei test online di Fisioterapia? Sul web circolano molte simulazioni, tuttavia è necessario fare riferimento alle prove degli anni passati in modo da familiarizzare con la verifica, nonostante la suddivisione del numero di domande sia diversa. Le domande non possono essere ripetute per legge, tuttavia potrebbero esserci alcuni quesiti simili. Ecco i test Fisioterapia da esempio degli ultimi tre anni:

Oltre alle simulazioni Cineca si possono trovare le simulazioni degli anni passati sui siti di ogni singolo ateneo, per capire anche quale sia l’orientamento di ogni università.

Considerazioni conclusive

La facoltà di Fisioterapia fa parte delle Professioni Sanitarie, tuttavia la graduatoria ha un ruolo importantissimo nella scelta dell’università migliore. Chi ha intenzione di frequentare corsi di Educazione professionale, Logopedia, Ortottica ed assistenza oftalmologica, Podologia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica e Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva che fanno parte di Fisioterapia potrebbe optare per un ateneo che stila la graduatoria per preferenza, in modo di avere più chance per entrare a far parte di questa specializzazione.