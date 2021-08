Test Ingresso 2021: come prepararsi

Superato il temuto Esame di Maturità, moltissimi ragazzi adesso si accingono a scegliere il percorso universitario da affrontare. Molti corsi di laurea in Italia sono ad accesso programmato in quanto hanno un numero di posti disponibili limitato. In questi casi è previsto un test di ingresso le cui date specifiche sono state stabilite dall’apposito decreto del 25 giugno 2021. Come fare, però, per prepararsi? Ecco una guida attenta e puntuale!

Leggi anche:

Test Ingresso 2021: tecniche di studio migliori

Settembre è alle porte e per milioni di diplomati è tempo di prepararsi ai test di ingresso il cui superamento è necessario per iscriversi a determinati corsi di laurea. Per ottimizzare lo studio vi proponiamo delle tecniche infallibili che vi aiuteranno ad assimilare i concetti nel minor tempo possibile: