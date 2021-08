TEST INGRESSO 2021: POSTI DISPONIBILI PER IL NUMERO CHIUSO

Le date dei test ingresso 2021 sono sono state pubblicate da qualche mese, così come anche i bandi per le prove d’ammissione. Per quanto riguarda i posti disponibili per i corsi di laurea ad accesso programmato, questi sono stati resi noti con l’apposito decreto. Per avere ulteriori dettagli riguardanti la ripartizione specifica dei posti disponibili all’interno delle singole università, ricordate, occorre fare riferimento ad una serie di decreti ad hoc riguardanti le singole facoltà che troverete nelle guide ai posti disponibili di ciascun corso ad accesso programmato. Intanto, continuate a leggere per saperne di più su quanti sono i posti disponibili a livello nazionale.

TEST INGRESSO 2021: POSTI DISPONIBILI PER TUTTE LE FACOLTÀ

Ci siamo quindi! Ecco quanti sono i posti disponibili per l’anno accademico 2021/2022:

