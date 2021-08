TEST MEDICINA 2021: DOMANDE MIUR UFFICIALI E COSA SAPERE

Il test di Medicina 2021 arriverà tra pochi giorni: il 3 settembre dovrete essere super pronti! Ricordate che per poter essere decretati idonei e inseriti in graduatoria occorre totalizzare almeno un punteggio minimo di 20 punti? Ce la farete? In attesa della prova cerchiamo di capire tutto quello che c’è da sapere sulle domande del Test di Medicina e Odontoiatria 2021.

Per maggiori informazioni leggi il bando ufficiale del Miur, in cui troverai tutto quello che c’è da sapere sulla prova (Bando test medicina 2021) o continua la lettura di questa guida per avere dritte utili su come affrontare i singoli argomenti e su cosa studiare.

DOMANDE TEST INGRESSO MEDICINA E ODONTOIATRIA 2021

Negli ultimi anni le domande del test di medicina hanno subito alcune modifiche: il numero delle domande di logica e cultura generale è stato ridotto, in favore del numero delle domande delle materie di indirizzo, biologia e chimica. L’anno scorso inoltre sono state ridotte ancora di più le domande di logica, in favore di quelle di cultura generale. I 60 quesiti a cui dovrete rispondere entro 100 minuti saranno dunque ripartiti nel modo seguente:

Test Medicina 2021: domande di logica Le domande di logica saranno 10. Qui dovrete mettere in gioco tutte le vostre abilità nel campo del ragionamento logico-verbale, nei problemi logico-matematici, nella comprensione verbale e del testo. Per svolgere correttamente questi quesiti non dovete fare altro che esercitarvi, esercitarvi, esercitarvi… Otterrete senz’altro ottimi risultati!

Test ingresso medicina 2021: domande di cultura generale I quesiti di cultura generale sono 12, quindi quest’anno hanno un valore maggiore! Dunque leggete, informatevi, cercate di avere un’infarinatura degli argomenti più importanti di storia, letteratura, economia, politica e attualità.

Test ingresso medicina 2021: domande di biologia Le domande di biologia sono 18, e in questo caso per rispondere bene dovrete studiare gli argomenti presenti nel programma ministeriale, nonché allenarvi con quiz a risposta multipla e simulazioni.

Test medicina 2021: domande di chimica Le domande di chimica sono 12 e anche qui occorre studiare gli argomenti di un programma ministeriale ben preciso. Attenzione però: allenatevi anche con esercizi, memorizzate formule e procedimenti che vi consentiranno di risolvere correttamente i quesiti durante la prova!

Test medicina 2021: le domande di fisica e matematica Infine, il test di medicina conterrà 8 quesiti di fisica e matematica. Anche qui occorre studiare gli argomenti stabiliti dal Miur nei rispettivi programmi ministeriali di fisica e matematica, e ovviamente dovrete allenarvi con esercizi e simulazioni.

TEST MEDICINA 2021: COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE

Le domande del test di medicina sono a risposta multipla con 5 opzioni di risposta. Ogni risposta esatta vale 1,5 punti, ogni risposta sbagliata -0,4 punti, ogni risposta non data 0 punti. Il punteggio massimo del test di medicina è dunque 90 punti, un punteggio che sicuramente è un miraggio, ma non impossibile da raggiungere. Inoltre, il Miur ha fissato il punteggio minimo per accedere alla graduatoria nazionale: chi infatti totalizzerà almeno 20 punti sarà considerato idoneo e inserito nella graduatoria.

TEST MEDICINA 2021: LE SIMULAZIONI

