TEST MEDICINA 2021: DURATA E REGOLAMENTO

Il 3 settembre 2021 si svolgerà il test di medicina: sei pronto? Ti stai preparando a dovere? Stai cominciando ad informarti su tutto quello che riguarda la prova? Ricorda che devi allenarti con le simulazioni e ripassare bene per arrivare preparatissimo al test d’ingresso e ottenere un risultato sufficiente per entrare in graduatoria e ottenere uno dei posti disponibili. Tuttavia, sei sicuro di conoscere il regolamento da seguire durante lo svolgimento della prova? Il Miur, nel bando per la prova di ammissione alle facoltà ad accesso programmato, oltre a stabilire tutte le regole in merito a struttura del test, materie, domande, procedure di iscrizione, punteggi, posti disponibili e graduatorie, predispone un regolamento per garantire trasparenza e regolarità della prova. Se non rispetti una regola, la pena può essere per te l’annullamento del test: non vorrai certo correre questo rischio!

DURATA TEST MEDICINA 2021

Il test d’ingresso di Medicina durerà 100 minuti. Avrete tempo, quindi, fino alle 15:40 per svolgere i 60 quesiti della prova – 10 domande di logica, 12 domande di cultura generale, 18 domande di biologia, 12 domande di chimica, 8 domande di fisica e matematica. Il test è a scelta multipla con cinque opzioni di risposta. È importante, tuttavia, arrivare in anticipo rispetto all’orario di inizio della prova sia per trovare l’aula giusta in cui dovrete svolgere il test sia perché prima di distribuire le prove, dovrete sottostare alla procedure di identificazione. Ogni Ateneo, comunque, stabilisce un orario entro il quale i candidati devono presentarsi: informati sul sito dell’università dove sosterrai la prova o in segreteria studenti.

TEST MEDICINA 2021: REGOLAMENTO

Come già accennato, sono vietati i ritardi: se non ti presenti alla prova entro l’orario richiesto non potrai sostenere la prova. Mi raccomando, quindi: rimetti la sveglia (anzi meglio tre o quattro, non si sa mai). Ricordati anche di non dimenticare i seguenti documenti:

green pass: senza la certificazione verde è impossibile entrare all’interno dell’ateneo e quindi svolgere l’esame

senza la certificazione verde è impossibile entrare all’interno dell’ateneo e quindi svolgere l’esame carta d’identità: appena arrivato, dovrai presentare un documento d’identità ai fini della tua identificazione e per essere sicuri che tu non abbia mandato qualcun altro a sostenere il test per te. Anche il passaporto è accettato, mentre la patente può non essere considerata valida;

appena arrivato, dovrai presentare un documento d’identità ai fini della tua identificazione e per essere sicuri che tu non abbia mandato qualcun altro a sostenere il test per te. Anche il passaporto è accettato, mentre la patente può non essere considerata valida; ricevuta di avvenuto pagamento e di iscrizione: l’iscrizione al test va perfezionata con un pagamento, pena l’esclusione dalla prova! Per certificare che hai pagato il bollettino, il giorno del test devi portare con te la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Inoltre, dovrai presentare anche l’iscrizione che hai sul sito Universitaly.

Prima dell’inizio della prova, oltre all’identificazione, verranno controllate le scatole contenenti i plichi con il test per verificare che siano integrali. Il Presidente di Commissione o il Responsabile d’aula sorteggeranno quattro studenti fra i candidati presenti in aula per assistere in questo compito. Una volta aperte le scatole, ti verrà consegnato il “foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte”, messo a disposizione dei candidati prima dell’inizio della prova. Gli studenti sorteggiati dovranno poi sottoscrivere la dichiarazione del Presidente della Commissione nella quale certifica le regolarità delle procedure.

Per quanto riguarda i candidati, ecco cosa NON devi assolutamente fare o portare in quanto causa di annullamento della prova:

sostenere la prova in un’aula d’esame diversa da quella in cui sei iscritto a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame. Fai quindi attenzione all’aula indicata per te e controlla di essere nel posto giusto.

a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame. Fai quindi attenzione all’aula indicata per te e controlla di essere nel posto giusto. Portare telefoni cellulari, palmari, smartphone o altri strumenti simili, ma anche manuali, testi scolastici, appunti e materiali di consultazione. Non portare, quindi, nessun tipo di apparecchio elettronico, libri, quaderni e tavole periodiche.

Non portare, quindi, nessun tipo di apparecchio elettronico, libri, quaderni e tavole periodiche. Apporre la firma o un contrassegno tuo o di un componente della Commissione sul modulo risposte. Fai quindi attenzione a non firmare il modulo per le risposte. Per approfondire leggi: Fac-simile Modulo Risposte Test Medicina 2021

Fai quindi attenzione a non firmare il modulo per le risposte. Per approfondire leggi: Fac-simile Modulo Risposte Test Medicina 2021 Dimenticare di sottoscrivere in calce nella scheda anagrafica (inserita nel plico) la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate. Scopri di più: Scheda anagrafica Test Medicina 2021: come compilarla

Al termine della prova, il Presidente della Commissione o il Responsabile d’aula dovrà inserire tutti i moduli risposte in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza dei quattro studenti di prima o altri quattro sorteggiati.

TEST MEDICINA 2021: COSA SI PUÒ PORTARE

Abbiamo visto che è vietato portare apparecchi elettronici o materiale scolastico di qualunque tipo. Ecco cosa puoi invece portare in aula:

orologio

bottiglietta d’acqua e uno snack

penne nere (assolutamente vietate le penne rosse): le penne vi verranno fornite dalla commissione e dovrete usare quelle per rispondere, tuttavia, per sicurezza, vi consigliamo di portarne qualcuna.

