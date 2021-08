Modulo risposte Test Medicina 2021: fac-simile e cosa sapere

Ti stai preparando ad affrontare le domande del Test di Medicina 2021 del 3 settembre? Ancora hai alcune settimane per prepararti, tuttavia se vuoi superare questo test d’ingresso, sconfiggere il numero chiuso e ottenere un punteggio che ti consenta di rientrare tra i posti disponibili stabiliti dal Miur, dovrai prima di tutto assicurarti di aver svolto bene il test. In questa guida ti daremo alcuni consigli su come compilare il modulo risposte Test Medicina 2021 e ti forniremo un fac-simile, in modo che tu possa farti un’idea di quello che dovrai compilare il giorno della prova ufficiale. Pronto?

Modulo Risposte Test Medicina 2021: come compilarlo

Una volta che la Commissione avrà concluso l’identificazione dei candidati e tutti si saranno seduti ai propri posti, verranno sorteggiati 4 candidati che dovranno accertarsi che i pacchi contenenti i plichi siano integri e che non ci siano anomalie. Verranno quindi aperti i pacchi e ogni candidato avrà un plico con un codice e un foglio di istruzioni. In ogni plico ci dovrà essere:

la scheda anagrafica

le domande del test di medicina

il modulo risposte

un foglio di controllo contenente il nome dell’università messa come prima scelta e il codice del plico

Assicurati che sia tutto ok e se notate qualcosa di strano comunicalo subito alla Commissione, la quale provvederà a sostituire il plico se necessario. Adesso puoi cominciare la prova, utilizzando la penna nera che ti verrà consegnata. Leggi attentamente le domande e inizia a rispondere a quelle su cui sei più sicuro. Ricorda che le domande e le risposte sono in due fogli diversi, quindi dovrai segnare con una X le risposte che ritieni esatte sul modulo risposte. Visto che la scheda sarà processata da un lettore ottico, assicurati di apporre il segno dentro i margini della casella. Se decidi di non rispondere ad una domanda, riguardala successivamente e nel caso in cui sei sicuro di non voler dare una risposta, ricorda di apporre un segno nel cerchietto a lato, in modo che non ci siano contraffazioni. Se invece vuoi correggere una risposta, puoi farlo una sola volta per ogni domanda: annerisci la casella sbagliata e metti la X sull’opzione giusta. Infine, fai attenzione, in quanto il foglio risposte non va scritto per nessun motivo: niente nome, calcoli o qualsiasi altra forma di scritto, dovrai solamente marcare con una X le risposte. Conclusa la prova, inserisci nel plico il foglio con le domande e il foglio di controllo e mettilo nell’apposita scatola. Compila la scheda anagrafica, firma e autorizza il Miur al trattamento dei dati personali. Scegli una coppia di codici e, dopo esserti assicurato che sono uguali, attaccane uno sul foglio risposte e uno sulla scheda anagrafica. Dovrai mettere la scheda anagrafica nella scatola “Anagrafica” e il foglio risposte nella scatola “Risposte”. Quando tutti avranno consegnato, la commissione e i candidati sorteggiati sigilleranno le scatole e firmeranno i lembi chiusi.

Fac-simile Modulo Risposte Test Medicina 2021: esempio

Se vuoi farti un’idea precisa di come sarà il foglio risposte del Test di Medicina, puoi dare un’occhiata al fac-simile fornito dal Ministero all’interno del video sull’Accesso Programmato. In questo modo sarai più sicuro e ti renderai conto di come segnare le risposte esatte e come fare se sbagli. Ecco come sarà più o meno il modulo in cui dovrai segnare le risposte esatte:

