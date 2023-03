La fotografia è spesso considerata solo come un passatempo o un hobby, ma in realtà si tratta di un settore che offre numerose opportunità di lavoro per coloro che hanno le giuste competenze e capacità.

Tuttavia, per diventare un fotografo professionista non basta avere la passione e una buona macchina fotografica. La fotografia, infatti, richiede una vasta gamma di competenze tecniche, tra cui la conoscenza dell’attrezzatura, l’illuminazione, il compositing, la post-produzione e tanto altro ancora. Inoltre, è importante avere una visione d’insieme del settore e del mercato in cui si vuole operare.

Per acquisire queste competenze e per sviluppare la propria carriera, quindi, la soluzione giusta è quella di frequentare una buona scuola di fotografia. In questo settore l’Istituto Italiano di Fotografia (IIF) di Milano è ormai un punto di riferimento della scena nazionale, basti pensare che proprio quest’anno festeggia i 30 anni di attività.

IIF è una scuola di fotografia unica in quanto riesce a coniugare al meglio la teoria con la pratica: se da un lato, infatti, docenti qualificati e specializzati nei vari settori della fotografia garantiscono un’offerta formativa di indubbia qualità, dall’altro la realizzazione di progetti fotografici per clienti reali di diversi settori (moda, food, design, musica e così via) e la partecipazione a mostre, pubblicazioni, festival ed eventi permette agli studenti di immergersi da subito nella realtà professionale

In questo modo, già durante gli studi, gli studenti possono costruirsi un portfolio ricco di collaborazioni con importanti brand (solo per citarne alcuni, Starbucks, Nokia, Amaro Ramazzotti e Barilla).

Una volta terminato il corso, gli sbocchi lavorativi previsti sono numerosi e non si limitano alla sola professione del fotografo, ma comprendono tutta una serie di figure quali, ad esempio: Assistente in studio fotografico, Assistente digitale, Videomaker, Post producer, Photo editor, Producer fotografico, Direttore della fotografia, Curatore di mostre fotografiche, Photo Art Advisor, Responsabile di archivi fotografici.

Inoltre, ad agevolare ulteriormente l’ingresso nel mondo del lavoro di studenti ed ex studenti contribuisce l’ufficio placement di IIF che li mette a contatto con diversi brand, agenzie e case editrici per incarichi e collaborazioni commerciali.

Il successo di IIF è testimoniato dai numeri: in 30 anni di attività l’Istituto ha formato oltre 14.000 professionisti, erogato oltre 100.000 ore di lezione e organizzato oltre 300 mostre fotografiche.

Il Corso Professionale Biennale di Fotografia

Fiore all’occhiello della vasta offerta formativa di IIF è il Corso Professionale Biennale di Fotografia.

Il corso, della durata di due anni, ha l’obiettivo di formare fotografi esperti, fornendo una conoscenza approfondita delle tecniche, dei linguaggi e dell’attrezzatura fotografica.

Per iscriversi al corso non è richiesta alcuna conoscenza pregressa e quindi non è previsto nessun test di ammissione. L’unica dotazione richiesta è una reflex/mirrorless digitale, che verrà utilizzata fin dalle prime settimane del corso (anche se all’inizio si lavora soprattutto in banco ottico analogico). L’attrezzattura da studio necessaria per lezioni pratiche ed esercitazioni viene fornita da IIF e può essere anche noleggiata gratuitamente per shooting in esterni.

Il programma didattico è completo e si distingue per l’approccio pratico e professionale che spazia tra i vari settori della fotografia, tra cui ritratto, still life, moda, nudo artistico, food, reportage e paesaggio, oltre alle tecniche di ripresa contemporanee, l’editing fotografico, le riprese, l’editing e il montaggio video.

Tecnica, comunicazione visiva e progettualità vengono affrontate sia nel primo sia nel secondo anno, così come la post-produzione, che prevede l’uso di Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Capture One e Adobe Indesign.

Nel secondo anno, gli studenti partecipano a incontri con professionisti provenienti da diversi settori, per prepararli al mondo della professione e insegnare loro come proporsi sul mercato del lavoro. Sempre in quest’ottica, viene richiesto agli studenti di realizzare progetti fotografici per clienti reali e di partecipare a mostre, pubblicazioni, festival ed eventi che vengono periodicamente organizzati dall’Istituto.

“IIF è la realtà in cui ognuno di noi vorrebbe vivere. Competenza, professionalità, passione ma soprattutto rispetto per l’altro. I limiti non esistono. Qualunque siano i motivi che hanno mosso in voi la voglia di imboccare il meraviglioso cammino della fotografia, questo è il posto giusto!” (Chiara, ex studentessa IIF)

Borse di studio per studiare fotografia: candidati entro il 14 aprile

Le opportunità non finiscono qui: l’Istituto Italiano di Fotografia di Milano, infatti, per l’a.a. 2023/2025 assegna diverse borse di studio per il ruolo di Studente/Assistente, rivolte a giovani studenti tra i 20 e i 30 anni, che garantiscono la copertura di oltre il 70% della retta del Corso Professionale Biennale di Fotografia.

Per partecipare basta inviare, entro venerdì 14 aprile 2023, una mail all’indirizzo didattica2@iifmilano.com contenente un curriculum vitae, una lettera motivazionale e 10 fotografie in bassa risoluzione in formato jpg.

La selezione avverrà attraverso tre fasi:

1° step: screening sulla base di cv, immagini e lettera motivazionale

screening sulla base di cv, immagini e lettera motivazionale 2° step: colloquio motivazionale individuale

colloquio motivazionale individuale 3° step: training formativo e di selezione (da lunedì 28 agosto a mercoledì 6 settembre 2023)

Per avere maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina dedicata al bando.



Vuoi saperne di più? Partecipa all’Open Day del 21 marzo

Sei interessato a saperne di più sull’Istituto Italiano di Fotografia? Non perdere l’Open Day di martedì 21 marzo che si svolgerà la sede dell’Istituto a Milano, in Via Enrico Caviglia 3 (M3 Corvetto).

In questa occasione verrà presentata l’offerta formativa IIF per l’anno accademico 2023/2024 e verranno inoltre allestiti set fotografici di moda, ritratto e still life per far provare ai partecipanti a scattare su un set professionale.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Per prenotare il tuo posto compila il modulo che trovi nella pagina dedicata all’evento.

Articolo in collaborazione con Istituto Italiano di Fotografia