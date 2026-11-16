Percorsi abilitanti IV ciclo, Bernini anticipa al 30 novembre: accreditamenti e posti, corsa contro il concorso PNRR3

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha fissato al 30 novembre la scadenza per la chiusura dell’accreditamento degli atenei e per la ripartizione dei posti del IV ciclo dei percorsi abilitanti. L’annuncio, confermato nel podcast «10 Domande» di Skuola.net, rappresenta un’accelerazione di circa due mesi rispetto alla tempistica dell’anno precedente, quando i decreti MUR erano stati pubblicati tra il 26 e il 27 gennaio 2026, ormai a concorso PNRR3 già avviato.

Il recupero di circa 60 giorni sul calendario precedente ha un obiettivo dichiarato: consentire l’avvio delle lezioni con tempistiche più vicine al normale calendario accademico, evitando iscrizioni e partenze a metà anno. Il IV ciclo dispone di appena 17 giorni per diventare operativo rispetto alla data indicata, una tempistica serrata che impone agli atenei di organizzare velocemente sedi, tirocinio e docenti supervisori.

I numeri e le quote: dal decreto 138/2026 alle università telematiche

L’ultimo decreto MUR n. 138 del 27 gennaio 2026 ha autorizzato 63.890 posti complessivi per l’anno accademico 2025/26, distribuiti tra università statali, private e istituzioni AFAM. Nei cicli precedenti la soglia si è mantenuta stabilmente attorno ai 60.000 posti, con una ripartizione consolidata: il 75% destinato agli atenei statali e una quota riservata ai docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali, gestita direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per il IV ciclo il numero definitivo di posti non è ancora stato comunicato. La variabile determinante è rappresentata dagli accreditamenti: ogni ateneo deve dimostrare di disporre delle risorse necessarie per garantire tirocinio, laboratori e docenti supervisori in rapporto ai posti richiesti. Le università telematiche hanno ricevuto quote dedicate che negli ultimi due cicli hanno assorbito una porzione significativa della domanda, contribuendo a decentralizzare l’offerta formativa e ampliare le opportunità per i candidati distribuiti sul territorio nazionale.

L’asse con PNRR3: requisiti di accesso e posti a bando

Il concorso PNRR3 metterà a disposizione 30.759 posti per la scuola secondaria, ripartiti sugli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28. Per partecipare occorre l’abilitazione specifica nella classe di concorso oppure un titolo di studio coerente accompagnato da tre anni di servizio nelle scuole statali conseguiti negli ultimi cinque.

Chi arriva al bando senza aver completato i 60 CFU rimane escluso dalla graduatoria ordinaria. L’anticipo al 30 novembre per l’accreditamento degli atenei e la ripartizione dei posti consente agli aspiranti docenti di iscriversi ai percorsi abilitanti con margini temporali sufficienti per completare la formazione entro la data d’esame del concorso.

Un eventuale ritardo oltre dicembre comprimerebbe il calendario didattico fino a renderlo potenzialmente incompatibile con la scadenza del concorso. Chi intende iscriversi al IV ciclo deve monitorare due finestre: l’uscita del decreto MUR, che stabilirà sedi e numeri, e i bandi dei singoli atenei, attesi nelle settimane successive alla pubblicazione del decreto.

I costi, i CFU e la frequenza: cosa cambia per chi si abilita

Il percorso abilitante mantiene il tetto di spesa fissato dal DPCM 4 agosto 2023: 2.500 euro per il ciclo completo da 60 CFU, 2.000 euro per chi possiede già 24 CFU riconosciuti e deve conseguirne 36, più 150 euro per l’esame finale. Gli atenei possono applicare importi inferiori ma non superare questi limiti.

Il carico formativo richiede almeno 10 CFU nell’area pedagogica e 20 CFU tra tirocinio diretto e indiretto. La frequenza è obbligatoria al 70% per ogni attività: chi supera la soglia di assenze perde l’intera annualità e deve ripresentare domanda al ciclo successivo, con particolare impatto su chi lavora già nelle scuole statali. La didattica telematica sincrona è ammessa fino al 50% del totale, ma tirocinio e laboratori restano esclusi dalla modalità online.

Dopo la pubblicazione del decreto MUR con sedi e numeri dei posti, i candidati avranno circa una settimana per confrontare costi e disponibilità tra atenei raggiungibili, prima della chiusura dei bandi locali. Il confronto diventa decisivo per bilanciare logistica, spesa e tempistiche di frequenza.