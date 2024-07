Test di Medicina: tutte le date da tenere a mente

Dopo la prima sessione di maggio, la seconda prova di ammissione prevista per il 30 luglio sarà l’ultima opportunità per immatricolarsi negli atenei pubblici italiani per l’anno accademico 2024/2025. L’orario di inizio del test è fissato per le 13:00 e i candidati avranno a disposizione un massimo di 100 minuti per rispondere a 60 quesiti estrapolati dalla banca dati pubblicata online il 7 luglio, come già avvenuto per la prima sessione. E poi cosa succede? Ecco una serie di date e informazioni per non farsi trovare impreparati.

Oltre a quella del test di medicina, è fondamentale tenere a mente anche altre importanti date e scadenze legate alla prova di ammissione.

– 23 luglio 2024: scadenza per finalizzare l’iscrizione alla prova del 30 luglio.

– 8 agosto 2024: pubblicazione dei risultati della sessione del test di Medicina del 30 luglio.

– 28 agosto 2024: i candidati possono accedere alla propria pagina riservata per visualizzare elaborati, punteggi e schede anagrafiche.

– Dal 29 luglio alle 15:00 del 2 settembre 2024: i candidati possono compilare l’istanza di inserimento nella graduatoria di merito.

– 10 settembre 2024: pubblicazione della graduatoria nazionale di merito nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly.

– 18 settembre 2024: data del primo scorrimento di graduatoria.

Come prepararsi al test di Medicina del 30 luglio

Dopo aver visto le date da tenere a mente, facciamo un breve riassunto su come prepararsi al meglio per sostenere il prossimo test. Lo scorso 7 luglio è stata resa disponibile la banca dati con i 60 quesiti che verranno utilizzati nella prova, uno strumento è essenziale per gli studenti, poiché permette loro di familiarizzare con il tipo di domande che affronteranno.

Per accedere alla banca dati, gli studenti devono visitare il sito di Accesso Programmato dove, senza bisogno di iscriversi o creare un account, e scaricare i PDF contenenti i quesiti. L’accesso è semplice e immediato, garantendo a tutti la possibilità di prepararsi al meglio.

Non appena sono state rese note le domande, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha iniziato a ricevere segnalazioni relative a domande errate o fuori programma, che sono state prontamente corrette rendendo la banca dati ancora più affidabile ed efficiente.