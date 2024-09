Test Medicina 2024: incertezze sul punteggio minimo

Graduatoria del Test di Medicina 2024: problemi e incertezze sul punteggio minimo

Nonostante continui l’impossibilità di accedere alla graduatoria del test di medicina 2024 a causa di un problema tecnico della piattaforma, ci sono già alcune informazioni fondamentali che circolano. Al 10 settembre, è stato infatti reso noto il punteggio minimo per entrare, che attualmente si attesta a 78,6 punti. Tuttavia, la domanda che preoccupa molti aspiranti medici è la seguente: chi non raggiunge questo punteggio è automaticamente escluso?

Il punteggio minimo per entrare a medicina: cosa cambia nel 2024?

La risposta a questa domanda è no, e quest’anno ancor di più. Non bisogna considerare il punteggio minimo attuale come definitivo per diverse ragioni. Innanzitutto, il primo scorrimento della graduatoria, che verrà pubblicato il 18 settembre, sarà probabilmente il più rilevante di tutti, con un significativo abbassamento della soglia minima di accesso. Il punteggio minimo, quindi, non è fisso e tende a ridursi proprio in fase di scorrimento.

Un altro fattore da considerare riguarda la presenza di ben 2.285 studenti che hanno ottenuto un posto attraverso la graduatoria riservata ai cosiddetti “quartini”, ossia coloro che appartengono al 25% più alto della loro classe di liceo. Questi studenti, però, potrebbero aver deciso di ripetere il test anche quest’anno e dovranno decidere se immatricolarsi utilizzando il posto già garantito oppure attraverso la graduatoria generale del 2024. Questo inciderà ulteriormente sul movimento della graduatoria.

Primo scorrimento della graduatoria di medicina 2024

Il primo scorrimento della graduatoria è sempre un momento cruciale, ma quest’anno lo sarà ancora di più, con previsioni di un significativo spostamento della lista. Ricordiamo che gli studenti “assegnati” avranno quattro giorni di tempo per completare l’immatricolazione, mentre i “prenotati”, se desiderano procedere subito, dovranno seguire le stesse scadenze.

Per chi, invece, è “prenotato” ma desidera attendere ulteriori scorrimenti, così come per gli studenti che si trovano nelle categorie “in attesa” o “fine posti”, è essenziale confermare l’interesse a rimanere nella graduatoria. Questo passaggio è fondamentale per continuare a essere presi in considerazione nei successivi scorrimenti e non perdere la possibilità di ottenere un posto.

In sintesi, il punteggio minimo per entrare a medicina non è un dato rigido e definitivo. Gli scorrimenti di graduatoria e le scelte degli studenti già ammessi tramite altre vie possono far scendere ulteriormente la soglia, offrendo così nuove opportunità anche a coloro che, in questo momento, non hanno raggiunto il punteggio minimo.