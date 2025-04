Test medicina 2025 unicamillus: nuova data a luglio e bando aggiornato

L’Università Unicamillus di Roma ha pubblicato il nuovo bando per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-26. L’ateneo offre percorsi formativi sia in lingua italiana che inglese, con una nuova sessione d’esame prevista per il mese di luglio 2025.

Quest’anno la selezione riguarderà tre diverse sedi: Roma, attualmente in fase di accreditamento, Lido di Venezia e Cefalù, ampliando così le opportunità per gli aspiranti medici in diverse aree geografiche del paese.

Dettagli del test e modalità d’iscrizione

Il test d’ingresso per Medicina e Chirurgia dell’università Unicamillus si terrà il 3 luglio 2025. La prova sarà svolta in modalità telematica home-based, permettendo ai candidati di partecipare da una postazione di loro scelta.

Gli studenti interessati potranno effettuare l’iscrizione alla prova fino alle ore 13:00 del 27 giugno 2025. Per garantire la regolarità della prova, l’università ha predisposto una piattaforma di sorveglianza a distanza che monitorerà lo svolgimento dell’esame. È consigliabile consultare attentamente il bando completo dell’Unicamillus per conoscere tutti i requisiti tecnici necessari e le procedure dettagliate per l’iscrizione.

Struttura della prova scritta

La prova d’ingresso per l’ammissione al corso di Medicina e Chirurgia presso Unicamillus ha una durata complessiva di 60 minuti. Il test si compone di 60 quesiti a risposta multipla suddivisi in categorie specifiche.

La struttura prevede 15 domande dedicate al ragionamento logico e alla comprensione del testo, fondamentali per valutare le capacità di analisi critica dei candidati. La componente scientifica, predominante nella prova, comprende 35 domande ripartite tra Biologia (10 quesiti), Chimica (10 quesiti), Fisica (10 quesiti) e Matematica (5 quesiti). Completano l’esame 10 domande di carattere umanitario, specificamente riferibili alla missione dell’Unicamillus, come dettagliato sul sito dell’Ateneo.

Posti disponibili e sedi d’esame

L’Università Unicamillus ha recentemente comunicato la distribuzione dei posti disponibili per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua italiana per l’anno accademico 2025-2026.

A seguito della conclusione delle procedure di bando e della presentazione della domanda di accreditamento, attualmente in fase di approvazione, la distribuzione prevede 194 posti presso la sede del Lido di Venezia, 39 posti per la sede siciliana di Cefalù e 160 posti per la sede di Roma. Quest’ultima è ancora in fase di accreditamento, pertanto gli studenti interessati dovranno monitorare gli aggiornamenti ufficiali.

Questa distribuzione geografica offre agli aspiranti medici la possibilità di scegliere la sede più conveniente in base alla propria provenienza, riducendo potenzialmente i costi logistici e offrendo maggiori opportunità di accesso su scala nazionale.

Novità e aggiornamenti sul test e la riforma

Le novità sulla riforma dell’accesso a medicina 2025 sono sostanziali. Tra le principali vi è l’introduzione del Syllabus, strumento pensato per garantire imparzialità nella valutazione dei candidati. La ministra Bernini ha sottolineato come questa riforma stia “scardinando un sistema” che ha costretto molte famiglie a mandare i figli all’estero.

Un elemento dibattuto è il cosiddetto “semestre filtro“, che in realtà dura solo 3 mesi e potrà essere ripetuto in caso di insuccesso. Il decreto relativo è già arrivato in Consiglio dei ministri, introducendo anche la doppia iscrizione obbligatoria. Da considerare inoltre i PCTO e i CFU specifici per l’ammissione, mentre resta da chiarire il ruolo delle università telematiche nel processo di selezione.