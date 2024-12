Tour Oasis 2025: i fratelli Gallagher arriveranno in Italia?

Dopo l’annuncio del tour mondiale, i fan italiani sognano una tappa nel Belpaese.

Dopo anni di attese, speranze e speculazioni, gli Oasis sono tornati. La notizia della reunion dei fratelli Gallagher ha infiammato i fan di tutto il mondo dopo la conferma di un tour che vedrà Liam e Noel di nuovo insieme sul palco nel 2025. La rock band di Manchester, simbolo del britpop anni ’90, ha in programma una lunga serie di concerti che toccheranno ogni continente, partendo dal Regno Unito per poi approdare in America, Asia e Oceania.

E l’Europa? Le date nel Vecchio Continente, Italia inclusa, si stanno facendo attendere. Per il pubblico italiano, la speranza è forte visto che sin dagli anni ’90 la band è stata accolta con entusiasmo durante ogni tappa dei loro tour e, anche nei percorsi da solisti, i fratelli Gallagher hanno mantenuto una base di appassionati fedelissima nel Belpaese.

Le città candidate? Roma e Milano ovviamente, le grandi capitali della musica live in Italia: le ipotesi parlano del suggestivo Circo Massimo o dello Stadio Olimpico per la Capitale, mentre Milano potrebbe proporre il Forum di Assago.

Un anniversario speciale

L’annuncio del tour degli Oasis è arrivato in concomitanza con i festeggiamenti per il 30° anniversario di Definitely Maybe, il disco che ha segnato la loro ascesa nel panorama musicale globale. Pubblicato nel 1994, l’album ha consacrato la band con brani iconici come Rock ‘n’ Roll Star e Live Forever.

Il tour mondiale inizierà nel luglio 2025, con una serie di concerti nel Regno Unito per poi spostarsi negli altri continenti. Ecco le date già annunciate per il Tour 2025 degli Oasis:

Tour Oasis 2025 – Regno Unito

4 luglio 2025 Cardiff Principality Stadium

5 luglio 2025 Manchester Heaton Park

11 luglio 2025 Manchester Heaton Park

12 luglio 2025 Manchester Heaton Park

16 luglio 2025 Londra Wembley Stadium

19 luglio 2025 Londra Wembley Stadium

20 luglio 2025 Londra Wembley Stadium

25 luglio 2025 Londra Wembley Stadium

26 luglio 2025 Londra Wembley Stadium

30 luglio 2025 Edimburgo Stadio di Murrayfield

2 agosto 2025 Edimburgo Stadio di Murrayfield

3 agosto 2025 Edimburgo Stadio di Murrayfield

8 agosto 2025 Dublino Croke Park

9 agosto 2025 Dublino Croke Park

12 agosto 2025 Dublino Croke Park

16 agosto 2025 Dublino Croke Park

17 agosto 2025 Dublino Croke Park

Tour Oasis 2025 – Canada

24 agosto 2025 Toronto Rogers Stadium

25 agosto 2025 Toronto Rogers Stadium

Tour Oasis 2025 – Stati Uniti

28 agosto 2025 Chicago Soldier Field

31 agosto 2025 East Rutherford MetLife Stadium

1º settembre 2025 Pasadena Rose Bowl

6 settembre 2025 Pasadena Rose Bowl

7 settembre 2025 Pasadena Rose Bowl

Tour Oasis 2025 – Messico

12 settembre 2025 Città del Messico Estadio GNP Seguros

13 settembre 2025 Città del Messico Estadio GNP Seguros

Tour Oasis 2025 – Giappone

25 ottobre 2025 Tokyo Tokyo Dome

26 ottobre 2025 Tokyo Tokyo Dome

Tour Oasis 2025 – Corea del Sud

21 ottobre 2025 Goyang Goyang Stadium

Tour Oasis 2025 – Australia

31 ottobre 2025 Melbourne Marvel Stadium

1º novembre 2025 Melbourne Marvel Stadium

4 novembre 2025 Sydney Accor Stadium

7 novembre 2025 Sydney Accor Stadium

8 novembre 2025 Sydney Accor Stadium

Tour Oasis 2025 – Argentina

15 novembre 2025 Buenos Aires Estadio Mâs Monumental

16 novembre 2025 Buenos Aires Estadio Mâs Monumental

Tour Oasis 2025 – Cile

19 novembre 2025 Santiago del Cile Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Tour Oasis 2025 – Brasile

22 novembre 2025 San Paolo Estádio do Morumbi

23 novembre 2025 San Paolo Estádio do Morumbi

La scaletta ufficiale è ancora un mistero, ma i fan già immaginano un mix di grandi classici e sorprese. La performance del 2009 a Londra – l’ultima prima dello scioglimento – includeva brani come Wonderwall, Champagne Supernova e Don’t Look Back in Anger, canzoni che rappresentano la colonna sonora di un’intera generazione.