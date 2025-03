Trieste di Lucio Corsi: analisi del testo e significato del brano

“Trieste” è un brano di Lucio Corsi contenuto nell’album “Cosa faremo da grandi?”, pubblicato il 17 gennaio 2020. La canzone ha recentemente conquistato una nuova ondata di popolarità grazie alla brillante performance dell’artista al Festival di Sanremo 2025, dove si è classificato al secondo posto.

Questo risultato, unito all’imminente partecipazione di Corsi all’Eurovision Song Contest 2025 come rappresentante dell’Italia, ha portato il pubblico a riscoprire il suo catalogo musicale precedente. In particolare, “Trieste” è diventato uno dei brani più virali sulle piattaforme digitali nelle ultime settimane, catturando l’attenzione di una nuova generazione di ascoltatori e confermando la capacità dell’artista di creare composizioni che resistono alla prova del tempo.

Il testo di Trieste

Scoprimmo che il vento cantava il giorno che passò in tivù

Lasciando di stucco un camionista che si riposava per qualche ora in un bar

Da quel giorno per le strade di Trieste vive gente convinta

Che il vento no, non era un freno ma una spinta

Che il vento no, non era un freno ma una spinta

Utile per tenere le nuvole in viaggio

Per chi è fermo e non trova il coraggio

Vento che spinge sia le barche che gli uomini

Se non riescono a muoversi

Se non riescono a muoversi

Scoprimmo che il vento cantava la sera che passò in tivù

Fischiando nei televisori di casa in casa, ma senza muovere niente

Da quel giorno nei palazzi di Trieste vive gente convinta

Che il vento no, non era un freno ma una spinta

Che il vento no, non era un freno ma una spinta

Utile per tenere le nuvole in viaggio

Per chi è fermo e non trova il coraggio

Vento che spinge sia le barche che gli uomini

Se non riescono a muoversi

Se non riescono a muoversi

Venne eliminato dallo show e rispedito in piazza

Gli dissero che per rimanere in tivù serve la faccia adatta

Ora lo trovi senza labbra, senza denti e senza lingua

Sul lungomare rovinare i silenzi, da solo che fischia

Il vento no, non era un freno ma una spinta

Il vento no, non era un freno ma una spinta

Utile per tenere le nuvole in viaggio

Per chi è fermo e non trova il coraggio

Vento che spinge sia le barche che gli uomini

Se non riescono a muoversi

Se non riescono a muoversi

Il significato di Trieste

La metafora del vento

Il vento, elemento distintivo e caratteristico di Trieste, si trasforma in una potente metafora che attraversa l’intero brano. Inizialmente percepito come un ostacolo dalla popolazione, si rivela essere una forza propulsiva capace di spingere al cambiamento.

Questa trasformazione simbolica si manifesta attraverso il verso ricorrente “Che il vento no, non era un freno ma una spinta”, che diventa il mantra centrale della canzone, sottolineando come gli apparenti ostacoli possano rivelarsi opportunità di crescita.

Critica sociale

La narrazione si evolve in una sottile critica al mondo dello spettacolo quando il vento viene portato in televisione. Il suo passaggio mediatico, seguito dall’esclusione perché “serve la faccia adatta”, rappresenta una chiara denuncia della standardizzazione imposta dal sistema dell’intrattenimento.

Il vento, privato della sua essenza (“senza labbra, senza denti e senza lingua”), continua comunque a fischiare sul lungomare, simboleggiando la resistenza dell’autenticità contro l’omologazione. Questa immagine finale rafforza il messaggio centrale del brano: l’importanza di mantenere la propria natura autentica nonostante le pressioni esterne alla conformità.

