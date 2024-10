Tutti i Concerti Claudio Baglioni nel 2024 - 2025: date, biglietti e scaletta

Tra il 2024 e il 2025, Claudio Baglioni torna con più di 120 concerti in tutta Italia.

Il celebre cantautore Claudio Baglioni torna in tour con una nuova tournée solista intitolata PIANO DI VOLO soloTRIS, che lo vedrà esibirsi nei teatri più importanti d’Italia nel 2024 e nel 2025. Ecco tutte le informazioni utili per assistere a uno dei suoi concerti: le date del tour, dove acquistare i biglietti e la possibile scaletta.

Il tour PIANO DI VOLO soloTRIS di Claudio Baglioni prenderà il via il 21 novembre 2024 ad Assisi e si concluderà il 9 dicembre 2025 a Catania. La tournée porterà l’artista in numerose città italiane, tra teatri storici e prestigiose location. I biglietti sono già disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. Considerato il richiamo che Claudio Baglioni ha sempre esercitato nel corso della sua lunga carriera, ti consigliamo di acquistare i biglietti con largo anticipo.

Ecco le date:

21 novembre 2024 – Assisi @ Teatro Lyrick

22 novembre 2024 – Assisi @ Teatro Lyrick

23 novembre 2024 – Assisi @ Teatro Lyrick

25 novembre 2024 – Fermo @ Teatro dell’Aquila

26 novembre 2024 – Fermo @ Teatro dell’Aquila

27 novembre 2024 – Fermo @ Teatro dell’Aquila

29 novembre 2024 – Forlì @ Teatro Fabbri

30 novembre 2024 – Forlì @ Teatro Fabbri

01 dicembre 2024 – Forlì @ Teatro Fabbri

03 dicembre 2024 – Milano @ Teatro Arcimboldi

04 dicembre 2024 – Milano @ Teatro Arcimboldi

05 dicembre 2024 – Milano @ Teatro Arcimboldi

06 dicembre 2024 – Cremona @ Teatro Ponchielli

07 dicembre 2024 – Cremona @ Teatro Ponchielli

08 dicembre 2024 – Cremona @ Teatro Ponchielli

10 dicembre 2024 – Modena @ Teatro Storchi

11 dicembre 2024 – Modena @ Teatro Storchi

12 dicembre 2024 – Modena @ Teatro Storchi

16 dicembre 2024 – Firenze @ Teatro della Pergola

17 dicembre 2024 – Firenze @ Teatro della Pergola

18 dicembre 2024 – Firenze @ Teatro della Pergola

19 dicembre 2024 – Brescia @ Teatro Grande

20 dicembre 2024 – Brescia @ Teatro Grande

21 dicembre 2024 – Brescia @ Teatro Grande

03 gennaio 2025 – Trieste @ Teatro Rossetti

04 gennaio 2025 – Trieste @ Teatro Rossetti

05 gennaio 2025 – Trieste @ Teatro Rossetti

09 gennaio 2025 – Reggio Emilia @ Teatro Valli

10 gennaio 2025 – Reggio Emilia @ Teatro Valli

11 gennaio 2025 – Reggio Emilia @ Teatro Valli

17 gennaio 2025 – Bergamo @ Teatro Donizetti

19 febbraio 2025 – Bergamo @ Teatro Donizetti

14 aprile 2025 – Bergamo @ Teatro Donizetti

20 gennaio 2025 – Livorno @ Teatro Goldoni

21 gennaio 2025 – Livorno @ Teatro Goldoni

22 gennaio 2025 – Livorno @ Teatro Goldoni

23 gennaio 2025 – Montecatini @ Teatro Verdi

24 gennaio 2025 – Montecatini @ Teatro Verdi

25 gennaio 2025 – Montecatini @ Teatro Verdi

28 gennaio 2025 – Ravenna @ Teatro Alighieri

29 gennaio 2025 – Ravenna @ Teatro Alighieri

30 gennaio 2025 – Ravenna @ Teatro Alighieri

02 febbraio 2025 – Ancona @ Teatro delle Muse

03 febbraio 2025 – Ancona @ Teatro delle Muse

04 febbraio 2025 – Ancona @ Teatro delle Muse

06 febbraio 2025 – Mantova @ Teatro Sociale

07 febbraio 2025 – Mantova @ Teatro Sociale

08 febbraio 2025 – Mantova @ Teatro Sociale

10 febbraio 2025 – Genova @ Teatro Carlo Felice

11 febbraio 2025 – Genova @ Teatro Carlo Felice

08 aprile 2025 – Genova @ Teatro Carlo Felice

12 febbraio 2025 – Parma @ Teatro Regio

13 febbraio 2025 – Parma @ Teatro Regio

14 febbraio 2025 – Parma @ Teatro Regio

16 febbraio 2025 – Torino @ Auditorium del Lingotto

17 febbraio 2025 – Torino @ Auditorium del Lingotto

18 febbraio 2025 – Torino @ Auditorium del Lingotto

23 febbraio 2025 – Cagliari @ Teatro Lirico

24 febbraio 2025 – Cagliari @ Teatro Lirico

25 febbraio 2025 – Cagliari @ Teatro Lirico

26 febbraio 2025 – Sassari @ Teatro Comunale

27 febbraio 2025 – Sassari @ Teatro Comunale

28 febbraio 2025 – Sassari @ Teatro Comunale

06 marzo 2025 – Spoleto @ Teatro Nuovo Menotti

07 marzo 2025 – Spoleto @ Teatro Nuovo Menotti

08 marzo 2025 – Spoleto @ Teatro Nuovo Menotti

09 marzo 2025 – Ascoli Piceno @ Teatro Ventidio Basso

10 marzo 2025 – Ascoli Piceno @ Teatro Ventidio Basso

11 marzo 2025 – Ascoli Piceno @ Teatro Ventidio Basso

13 marzo 2025 – Piacenza @ Teatro Municipale

14 marzo 2025 – Piacenza @ Teatro Municipale

15 marzo 2025 – Piacenza @ Teatro Municipale

16 marzo 2025 – Bologna @ Europauditorium

17 marzo 2025 – Bologna @ Europauditorium

18 marzo 2025 – Bologna @ Europauditorium

20 marzo 2025 – Lugano @ Teatro Lac

21 marzo 2025 – Lugano @ Teatro Lac

22 marzo 2025 – Lugano @ Teatro Lac

26 marzo 2025 – Pisa @ Teatro Verdi

27 marzo 2025 – Pisa @ Teatro Verdi

28 marzo 2025 – Pisa @ Teatro Verdi

01 aprile 2025 – Novara @ Teatro Coccia

02 aprile 2025 – Novara @ Teatro Coccia

03 aprile 2025 – Novara @ Teatro Coccia

10 aprile 2025 – Vercelli @ Teatro Civico

11 aprile 2025 – Vercelli @ Teatro Civico

12 aprile 2025 – Vercelli @ Teatro Civico

16 aprile 2025 – Prato @ Teatro Politeama Pratese

17 aprile 2025 – Prato @ Teatro Politeama Pratese

18 aprile 2025 – Prato @ Teatro Politeama Pratese

22 aprile 2025 – Verona @ Teatro Filarmonico

23 aprile 2025 – Verona @ Teatro Filarmonico

24 aprile 2025 – Verona @ Teatro Filarmonico

25 aprile 2025 – Como @ Teatro Sociale

26 aprile 2025 – Como @ Teatro Sociale

27 aprile 2025 – Como @ Teatro Sociale

29 aprile 2025 – Cesena @ Teatro Bonci

30 aprile 2025 – Cesena @ Teatro Bonci

01 maggio 2025 – Cesena @ Teatro Bonci

30 ottobre 2025 – Agrigento @ Teatro Pirandello

31 ottobre 2025 – Agrigento @ Teatro Pirandello

01 novembre 2025 – Agrigento @ Teatro Pirandello

03 novembre 2025 – Palermo @ Teatro Massimo

04 novembre 2025 – Palermo @ Teatro Massimo

05 novembre 2025 – Palermo @ Teatro Massimo

06 novembre 2025 – Messina @ Teatro Vittorio Emanuele

07 novembre 2025 – Messina @ Teatro Vittorio Emanuele

08 novembre 2025 – Messina @ Teatro Vittorio Emanuele

10 novembre 2025 – Napoli @ Teatro San Carlo

15 novembre 2025 – Napoli @ Teatro San Carlo

16 novembre 2025 – Napoli @ Teatro San Carlo

11 novembre 2025 – Avellino @ Teatro Carlo Gesualdo

12 novembre 2025 – Avellino @ Teatro Carlo Gesualdo

14 novembre 2025 – Avellino @ Teatro Carlo Gesualdo

18 novembre 2025 – Brindisi @ Teatro Verdi

19 novembre 2025 – Brindisi @ Teatro Verdi

20 novembre 2025 – Brindisi @ Teatro Verdi

22 novembre 2025 – Lecce @ Teatro Politeama Greco

23 novembre 2025 – Lecce @ Teatro Politeama Greco

24 novembre 2025 – Lecce @ Teatro Politeama Greco

26 novembre 2025 – Cosenza @ Teatro Rendano

27 novembre 2025 – Cosenza @ Teatro Rendano

28 novembre 2025 – Cosenza @ Teatro Rendano

30 novembre 2025 – Catanzaro @ Teatro Politeama

01 dicembre 2025 – Catanzaro @ Teatro Politeama

02 dicembre 2025 – Catanzaro @ Teatro Politeama

03 dicembre 2025 – Reggio Calabria @ Teatro Cilea

04 dicembre 2025 – Reggio Calabria @ Teatro Cilea

05 dicembre 2025 – Reggio Calabria @ Teatro Cilea

07 dicembre 2025 – Catania @ Teatro Massimo Bellini

08 dicembre 2025 – Catania @ Teatro Massimo Bellini

09 dicembre 2025 – Catania @ Teatro Massimo Bellini

Scaletta concerti Claudio Baglioni nel 2024 e 2025

Nel corso dei concerti, Baglioni riproporrà sicuramente i brani più celebri del suo vasto repertorio. La scaletta potrebbe ricalcare quella del Dodici Note Solo BIS Tour 2023, che ha visto l’artista esibirsi in versione acustica con un mix dei suoi più grandi successi. Tra i brani eseguiti in questo precedente tour troviamo:

– Io sono qui

– Solo

– Dieci dita

– Gli anni più belli

– E tu come stai?

– Avrai

– Mille giorni di te e di me

– Strada facendo

– La vita è adesso

Senza dimenticare medley iconici come quello di Amore bello, Questo piccolo grande amore e Sabato pomeriggio.

Breve bio di Claudio Baglioni

Nato a Roma il 16 maggio 1951, Claudio Baglioni è uno dei cantautori più amati della musica italiana. Sin dagli inizi della sua carriera ha collezionato una serie di successi straordinari, vendendo oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo primo grande successo, Questo piccolo grande amore, pubblicato nel 1972, è stato votato la “canzone italiana del secolo” e premiato al Festival di Sanremo.

Durante gli anni ’70 e ’80, Baglioni ha consolidato il suo ruolo di protagonista della scena musicale italiana con album come E tu come stai?, Sabato pomeriggio e La vita è adesso. Il suo talento lo ha portato a esplorare anche il mondo della televisione, con collaborazioni in programmi di successo come Anima Mia, condotto insieme a Fabio Fazio.

Nel corso degli anni, Claudio Baglioni ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre viva la passione per la musica e per il suo pubblico. L’ultimo album pubblicato, In questa storia che è la mia, del 2020, ha segnato un nuovo capitolo nella sua straordinaria carriera.