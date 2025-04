Un senso di Vasco Rossi: testo e significato

‘Un senso’ rappresenta una delle canzoni più emblematiche e significative nel repertorio di Vasco Rossi, un brano che ha saputo toccare le corde più intime di diverse generazioni di ascoltatori. Pubblicata all’interno dell’album ‘Buoni o cattivi’ del 2004, la canzone non è frutto esclusivamente della penna del rocker di Zocca, ma nasce dalla collaborazione artistica con Gaetano Curreri degli Stadio e il compositore Saverio Grandi, dando vita a un perfetto connubio di parole e melodia.

Fin dal suo esordio, ‘Un senso’ ha colpito profondamente il pubblico grazie alla sua intensità e al suo messaggio universale. La canzone affronta con poetica semplicità uno dei temi esistenziali più profondi: la ricerca costante di significato nella vita quotidiana, nelle piccole e grandi cose, anche quando apparentemente un senso non sembra esserci. Questo approccio filosofico ma accessibile ha permesso al brano di diventare in breve tempo un autentico inno per chiunque si senta smarrito o in cerca di risposte.

Con il suo caratteristico tono malinconico ma al contempo energico, tipico dello stile rock di Vasco, la canzone si è rapidamente affermata come punto di riferimento nella discografia dell’artista, conquistando sia i fan storici che nuovi ascoltatori, grazie alla capacità di trasformare riflessioni personali in un messaggio collettivo di speranza.

Il testo di Un senso di Vasco Rossi

Voglio trovare un senso a questa sera

Anche se questa sera un senso non ce l’ha

Voglio trovare un senso a questa vita

Anche se questa vita un senso non ce l’ha

Voglio trovare un senso a questa storia

Anche se questa storia un senso non ce l’ha

Voglio trovare un senso a questa voglia

Anche se questa voglia un senso non ce l’ha

Sai che cosa penso?

Che se non ha un senso

Domani arriverà

Domani arriverà lo stesso

Senti che bel vento

Non basta mai il tempo

Domani è un altro giorno: arriverà

Voglio trovare un senso a questa situazione

Anche se questa situazione un senso non ce l’ha

Voglio trovare un senso a questa condizione

Anche se questa condizione un senso non ce l’ha

Sai che cosa penso

Che se non ha un senso

Domani arriverà

Domani arriverà lo stesso

Senti che bel vento

Non basta mai il tempo

Domani è un altro giorno: arriverà

Domani è un altro giorno, ormai è qua

Voglio trovare un senso a tante cose

Anche se tante cose un senso non ce l’ha

La-la-la-la-la la-la-la-la-la

Domani arriverà

Domani arriverà lo stesso

Senti che bel vento

Non basta mai il tempo

Domani è un altro giorno: arriverà

Domani è un altro giorno: arriverà

Domani è un altro giorno

Le parole di Vasco Rossi: il significato di Un senso

“L’uomo ha bisogno di trovare un senso e il senso ognuno lo trova e lo dà a quello che fa, quindi un senso ce l’ha per lui. Però non puoi venirmi a dire che il senso giusto è il tuo, ognuno troverà il suo senso, ci vuole tolleranza.”

Così Vasco Rossi riflette sul tema centrale della canzone. Per il rocker emiliano, “la vita è un brivido che vola via” e basta lasciarsi trasportare “dal vento dell’esistenza senza troppo pensare”.

Nelle sue dichiarazioni emerge una filosofia profonda sul tempo: “Il giorno inizia e finisce comunque senza il nostro consenso. Non siamo padroni del tempo, solo padroni di dargli un senso”.

L’artista conclude con un messaggio di libertà individuale: “Le nostre vite hanno un senso se glielo diamo noi. E ognuno è libero di dare il proprio senso al destino.”