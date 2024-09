UnitelmaSapienza e INGV insieme per l'incontro "Terremoti, tsunami e vulcani: pericolosità, rischio e comunicazione"

L’importanza di una corretta informazione sui disastri naturali: l’incontro di UnitelmaSapienza con gli esperti dell’INGV

Mercoledì 9 ottobre 2024, si terrà un importante evento intitolato “Terremoti, tsunami e vulcani: pericolosità, rischio e comunicazione” presso la Sala Conferenze di UnitelmaSapienza. Questo incontro è parte dell’iniziativa “Agorà DSGE: la dimensione sociale delle scienze giuridiche ed economiche” e viene organizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Centro di Ricerca sulle Responsabilità Penali per i Disastri Naturali di UnitelmaSapienza.

L’evento si concentrerà sul complesso rapporto tra i media e la comunicazione riguardante i rischi naturali come terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche. Spesso, i mezzi di informazione trattano questi temi in modo superficiale, non fornendo un quadro chiaro e accurato delle conseguenze potenziali. La comunicazione efficace è essenziale per sensibilizzare il pubblico riguardo alla complessità e all’ineluttabilità dei rischi naturali che colpiscono frequentemente il nostro pianeta.

I relatori Alessandro Amato e Gianfilippo De Astis, entrambi esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, offriranno approfondimenti su come migliorare la comprensione dei fenomeni naturali e combattere la diffusione di fake news. La moderatrice Cecilia Valbonesi di UnitelmaSapienza guiderà la discussione, promuovendo un dialogo costruttivo tra esperti e partecipanti.

La buona informazione rappresenta il primo strumento per preparare la popolazione a prendere decisioni informate in situazioni di emergenza. Con eventi naturali sempre più frequenti, è fondamentale che la comunicazione sia chiara e precisa, affinché le comunità possano adottare misure preventive efficaci.