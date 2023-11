Università degli studi Internazionali di Roma, il pecorino romano al centro di un contest

Gli studenti che stanno frequentando il corso di laurea magistrale in Economia e management internazionale presso l’Università degli studi internazionali di Roma, a breve dovranno creare una campagna pubblicitaria il cui protagonista è… il pecorino romano. Nell’ambito dell’indirizzo “Lusso, made in Italy e mercati globali”, Valentina Carfora, insegnante di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, ha infatti proposto agli studenti la creazione di una campagna social per la promozione del formaggio, uno dei protagonisti assoluti del Made in Italy in ambito alimentare.

La campagna di promozione del pecorino romano

Il corso di laurea magistrale in Economia e management internazionale – Lusso, made in Italy e mercati globali ha come scopo quello di formare laureati che sappiano inserirsi all’interno del management di imprese operanti nei settori lusso e made in Italy e che siano in grado di gestire brand e prodotti di alta gamma oltre a definire le migliori di strategie di internazionalizzazione. E’ proprio in questo quadro che si inserisce il progetto. A spiegarlo è proprio la sua ideatrice.

“Contest: Comunicazione alimentare e mercati internazionali. In collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano” è il titolo del progetto. La professoressa ha chiarito che il lavoro avrà come fulcro la creazione di contenuti Instagram che applichino “le teorie e le tecniche persuasive studiate dalla psicologia sociale e dalla psicologia della comunicazione”. Lo sviluppo della campagna mirerà a far conoscere a quanti più consumatori possibili in tutto il mondo questo gustoso prodotto tutto italiano. Le campagne dovranno essere naturalmente diversificate in base ai mercati internazionali alle quali si rivolgono.

Come verrà attuato il progetto

Presenza importante in aula nel corso delle lezioni sarà quella di Riccardo Pastore, direttore del Consorzio che tutela il Pecorino Romano. A lui spetterà il compito di far conoscere agli studenti il prodotto – un formaggio a pasta dura, cotta, prodotto con latte fresco di pecora intero nel quale sapore, aroma, consistenza e valori energetici nutrizionali sono perfettamente bilanciati – e la sua produzione. Oltre a fornire le informazioni più tecniche, quelle inerenti la natura del progetto che riguardano il posizionamento sul mercato globale del pecorino che, come è stato diffuso qualche mese fa, sta attraversando un momento d’oro con un fatturato di 600 milioni all’anno ed un prezzo record, di oltre 14 euro al chilo.

Gli studenti del corso dovranno lavorare in gruppi, ognuno di questi sceglierà un mercato internazionale al quale rivolgersi. Ma dovranno anche scegliere le tecniche di persuasione da utilizzare apprese durante le lezioni. Il contest non sarà fine a se stesso. Prevederà, infatti, l’attribuzione di ben 3 premi destinati ai migliori lavori di gruppo. I riconoscimenti verranno attribuiti da una giuria di esperti composta, tra gli altri, anche da Pastore.

