Università Europea di Roma, il progetto PROBEN rivela stress e uso eccessivo dello smartphone tra gli studenti

Il progetto PROBEN, realizzato in collaborazione tra l’Università europea di Roma e altre istituzioni accademiche, ha condotto un’indagine epidemiologica approfondita tra gli studenti. I risultati evidenziano un uso problematico degli smartphone e un livello di benessere moderato, associato a stress e difficoltà a mantenere abitudini salutari.

Questa analisi psico-fisica è fondamentale per individuare criticità e implementare interventi mirati che favoriscano il miglioramento della qualità della vita studentesca. La misurazione accurata delle condizioni psicologiche e fisiche si conferma essenziale per sviluppare strategie innovative a supporto del percorso accademico e prevenire l’abbandono degli studi. Gli esperti evidenziano l’importanza di un approccio integrato.

La valutazione dei parametri: alimentazione, attività fisica e relazioni

La valutazione dei parametri fisici e relazionali evidenzia criticità che contribuiscono al rischio di stress e abbandono degli studi. I dati indicano che il 45% degli studenti risulta sedentario, affiancato da abitudini alimentari irregolari per il 56,1% del campione.

Inoltre, quasi il 40% degli studenti dichiara di non riposare a sufficienza, compromettendo il benessere psico-fisico. Le dinamiche relazionali segnano anche una forte competitività e una percezione mista del supporto docente, elementi che rafforzano l’esigenza di interventi mirati. Questi parametri offrono una base di analisi per sviluppare strategie preventive efficaci per garantire un ambiente universitario più sano e accogliente oggi stesso.

L’intervento offline room: digital detox e supporto psicologico

Il modello dell’Offline Room si configura come un ambiente innovativo dedicato a favorire il digital detox e il benessere psicologico. Lo spazio, progettato con arredi essenziali, illuminazione soffusa e sedute confortevoli, invita gli studenti a depositare i propri dispositivi per stimolare interazioni genuine e stabilire momenti di riflessione personale.

L’iniziativa, ispirata a esperienze internazionali di successo, offre strumenti analogici come libri, materiali per meditazione e giochi tradizionali, contribuendo a ridurre l’ansia e a migliorare la concentrazione. Tale approccio integrato supporta non solo il recupero dell’equilibrio mentale, ma favorisce anche la costruzione di relazioni interpersonali più autentiche. Lo spazio stimola consapevolezza nell’uso responsabile della tecnologia, offrendo una pausa dalle pressioni quotidiane.

Il counseling e il supporto accademico: impatto sul rischio abbandono

Il servizio di counseling psicologico gratuito ha dimostrato un impatto significativo sulle prestazioni accademiche, riducendo sensibilmente il rischio di abbandono. I dati evidenziano che studenti che hanno usufruito del supporto registrano una diminuzione del rischio pari a oltre il 30% e una maggiore capacità nel gestire ansia e stress.

L’intervento ha potenziato le risorse personali e migliorato le relazioni interpersonali, favorendo un ambiente di studio più sereno. Inoltre, l’integrazione con attività sportive, esperienze musicali e laboratori artistici ha rafforzato il benessere complessivo degli studenti, consolidando metodologie efficaci per il sostegno al percorso accademico con risultati misurabili e duraturi nel tempo.