Il corso triennale in Lingue e Culture Moderne fa parte della Classe di Laurea L-11. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra guida!



La classe di laurea L-11 fa riferimento ad un corso di studi della durata di tre anni alla fine del quale si ottiene una Laurea Triennale in Lingue e Culture Moderne. Chi vuole iscriversi a questo corso di studi deve avere una formazione di base in linguistica teorica e in lingua e letteratura italiana, inoltre deve avere la padronanza scritta e orale di almeno due lingue straniere (di cui una europea, oltre l’italiano), nonché del patrimonio culturale delle civiltà di cui sono espressione e una eventuale sufficiente competenza scritta e orale in una terza lingua.

Ovviamente non bisogna dimenticare che tutti gli studenti devono essere capaci di usare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza. Scopriamo insieme quali alternative ci sono nelle università italiane per questo corso di studi.

L-11 nelle Università Italiane

Il corso di laurea afferente alla classe L-11 Lingue e Culture Moderne nelle università italiane è molto diffuso e ci sono diversi indirizzi di riferimento: dal corso di laurea in Lingue, Culture e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea al curriculum di Lingue e Lettere straniere e tecniche della mediazione linguistica fino al percorso di Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali. Tra le migliori università italiane che hanno a disposizione questo corso di laurea possiamo citare:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

LUMSA – Libera Università “Maria Ss. Assunta”

Università degli Studi di Torino

I corsi di laurea della classe L-11 Lingue e Culture Moderne sono molto diffusi sia nelle università tradizionali, ma com’è la situazione per le università online?

Lingue e Culture Moderne nelle Università Telematiche

Corsi di Laurea Online Corsi di laurea Area di studio Ateneo Costo Lingue e Culture Europee e del Resto del Mondo Lingue eCampus Da € 2.600 a € 3.900 richiedi info

×

Ricevi gratuitamente informazioni sui corsi di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Carbonia-Iglesias Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia La Spezia L'Aquila Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Olbia-Tempio Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Medio Campidano Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Ogliastra Trapani Trento Treviso Trieste Udine Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo ESTERO Seleziona l'area di interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Accetto la Normativa Privacy Termini e Condizioni del servizio.

Come si evince dalla tabella, l’Università Telematica eCampus è l’unica ad erogare il corso di laurea in Lingue e Culture Moderne online tra le università online riconosciute dal Miur.

Il nostro consiglio è quello di optare per un’università telematica in quanto ci sono molti vantaggi rispetto agli atenei statali. eCampus poi è una delle università telematiche più diffuse sul territorio italiano: questo vuol dire che ci sono diverse sedi sparse da Nord a Sud in cui recarsi per svolgere gli esami di profitto. Ricordiamo infatti che nonostante la didattica venga erogata in modalità e-learning, c’è una sola eccezione in cui gli iscritti devono muoversi da casa e riguarda proprio gli esami e le sedute di laurea. Negli altri casi le lezioni si possono seguire da remoto sia in diretta, sia attraverso le registrazione che si trovano sul portale dell’ateneo. Nello stesso sito è anche possibile reperire tutto il materiale didattico, compreso di dispense e commenti degli stessi docenti.

Ora che abbiamo analizzato i vantaggi dei corsi di laurea online, cerchiamo di capire insieme gli eventuali sbocchi lavorativi.

Lingue e Culture Moderne: quali sono gli sbocchi lavorativi?

Chi consegue la laurea in Lingue e Culture Moderne ha diversi sbocchi lavorativi a disposizione nei seguenti settori:

imprese e attività commerciali nazionali e internazionali

intermediazione linguistico-culturale

nelle rappresentanze diplomatiche e consolari

formazione degli operatori in contesti multietnici e multiculturali

organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere artistico-culturale

servizi culturali: editoria, giornalismo, istituti e fondazioni culturali italiane ed estere

turismo culturale

Ricordiamo inoltre che durante il percorso di studi è possibile fare degli stage e dei tirocini anche attraverso l’università, senza dimenticare che proprio studiando online c’è modo di riuscire a lavorare già nell’ambito in cui si otterrà poi il titolo di studio.

L-11: cosa si può insegnare?

Facciamo subito chiarezza: per partecipare alle classi di concorso per l’insegnamento bisogna aver conseguito una laurea magistrale. La laurea in Lingue e Culture Moderne L-11, perciò, in quanto triennale, non abilita direttamente all’insegnamento, ma deve essere integrato da una Laurea Magistrale o specialistica. A questo punto bisogna valutare a quali corsi di laurea magistrale è possibile accedere con questo titolo di studio triennale.

La risposta è quella di ottenere una laurea magistrale nelle seguenti classi di laurea:

LM 37 – Lingue e letterature moderne europee e americane

LM 38 – Lingue e letterature moderne per i servizi culturali

LM 39 – Linguistica

LM 94 – Traduzione specialistica e interpretariato

Una volta ottenuto questo titolo aggiuntivo, conseguente alla laurea triennale in Lingue e Culture Moderne, si può accedere a diverse classi di concorso in cui insegnare Lingue, Italiano, Grammatica, Storia, Geografia nelle seguenti scuole:

Liceo delle scienze umane

Liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale;

Liceo sportivo

Istituti tecnici

Istituti professionali

Per questo motivo con la classe L-11 è possibile insegnare, ma solo previo ottenimento del titolo di studio magistrale.

La nostra guida termina qui, ma se avete ancora dei dubbi potete compilare il form qui di seguito e aspettare la risposta degli esperti di AteneiOnline.