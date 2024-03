LM-29: Classe di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica

La classe di laurea magistrale LM-29 rappresenta un percorso accademico di due anni, mirato a fornire una formazione avanzata e completa. Il suo obiettivo principale è arricchire il bagaglio formativo degli studenti, dotandoli di una solida preparazione teorico-scientifica. Questo prepara gli studenti ad affrontare le sfide di un settore in costante evoluzione, consentendo loro di sviluppare conoscenze e competenze di alto livello nel campo dell’Ingegneria Elettronica.

Tra gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali della classe LM-29, troviamo la ricerca sia di base che applicata, l’innovazione e lo sviluppo della produzione, oltre alla pianificazione, progettazione e gestione di complessi sistemi elettronici.

Durante il percorso di Laurea Magistrale, gli studenti si trovano a dover affrontare problemi complessi nel campo dell’Ingegneria Elettronica, spesso richiedendo approcci interdisciplinari. Al termine del corso di studio, i laureati devono essere in grado di comprendere e risolvere in modo efficace queste problematiche, utilizzando anche soluzioni innovative e un approccio integrato.

Nella seguente guida, esploreremo approfonditamente gli obiettivi formativi e le prospettive professionali offerte dalla Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (LM-29).

In questa guida:

LM-29 nelle Università Italiane

Le principali università pubbliche italiane offrono il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (LM-29) con programmi accademici stimolanti e risorse di ricerca all’avanguardia.

Tra le istituzioni che erogano questo corso vi sono l’Università di Bologna, l’Università di Padova, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’Università di Napoli Federico II. Gli studenti hanno l’opportunità di immergersi in un ambiente accademico di eccellenza, lavorando a stretto contatto con docenti esperti e collaborando a progetti di ricerca innovativi.

Ingegneria Elettronica nelle Università Telematiche

Per coloro che preferiscono un approccio di studio flessibile e basato sull’apprendimento online, LM-19 Ingegneria Elettronica è disponibile anche presso università telematiche come l’Università Telematica Unicusano.

Queste istituzioni offrono programmi accademici di alta qualità che consentono agli studenti di accedere ai materiali didattici in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, tramite piattaforme online intuitive. In questo modo, gli studenti possono conciliare gli studi con altri impegni lavorativi o familiari.

Ingegneria Elettronica LM-29: quali sono gli sbocchi lavorativi?

I laureati nella classe di laurea LM-29 Ingegneria Elettronica hanno una vasta gamma di opportunità lavorative disponibili, grazie alle loro competenze avanzate nel campo dell’elettronica e della tecnologia.

Possono trovare impiego nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, della progettazione avanzata, della gestione di sistemi complessi e dell’innovazione tecnologica. Le industrie manifatturiere, le aziende di servizi e le amministrazioni pubbliche sono solo alcune delle possibili destinazioni lavorative per i laureati della classe LM-29.

LM-29: cosa si può insegnare?

Con una laurea in Ingegneria Elettronica della classe LM-29, hai l’opportunità di accedere a diverse classi di concorso per insegnare nelle scuole e negli istituti tecnici. Queste classi di concorso includono:

A-20 Fisica: È richiesto un minimo di 24 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01. A-26 Matematica: È necessario aver accumulato almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08. A-33 Scienze e tecnologie aeronautiche: È richiesta una congiunzione con un diploma di perito aeronautico o un diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico dell’indirizzo trasporti e logistica, con particolari requisiti relativi alla navigazione aerea. A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni: Questa classe di concorso richiede conoscenze nelle tecnologie e nelle tecniche di rappresentazione grafica. È necessario avere una preparazione specifica in questo settore per poter insegnare efficacemente. A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche: Essendo questa la tua area di specializzazione, hai la possibilità di insegnare in questo settore, fornendo agli studenti una solida formazione nelle tecnologie elettriche ed elettroniche. A-41 Scienze e tecnologie informatiche: Questa classe di concorso è adatta a coloro che hanno una conoscenza approfondita dell’informatica e delle sue applicazioni pratiche. A-43 Scienze e tecnologie nautiche: È richiesta una congiunzione con un’abilitazione a Ufficiale di coperta. Questa classe di concorso è legata al settore marittimo e alla navigazione. A-47 Scienze matematiche applicate: Questa classe di concorso si concentra sull’applicazione pratica delle conoscenze matematiche in vari contesti, offrendo agli studenti una formazione completa nel campo delle scienze applicate. A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado: Questa classe di concorso è specificamente dedicata all’insegnamento della tecnologia a livello di scuola secondaria di primo grado.

Queste informazioni sono essenziali per prepararti all'esame di abilitazione all'insegnamento della classe LM-29.