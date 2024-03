LM-23: Classe di Laurea Magistrale in Ingegneria civile

La classe di laurea LM-23 in Ingegneria Civile rappresenta un percorso formativo avanzato che mira a fornire agli studenti competenze approfondite nel campo della progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili. In questo approfondimento, esploreremo gli aspetti principali di questo corso di studi, concentrandoci sugli obiettivi formativi, gli sbocchi lavorativi e le opportunità di insegnamento.

In questa guida:

LM-23 nelle Università Italiane

Il percorso di laurea legato alla classe LM-23 Ingegneria civile è ampiamente diffuso e si può rintracciare sia nelle università tradizionali che nelle università telematiche.

Le migliori facoltà di Psicologia Magistrale nelle università tradizionali includono:

Esaminiamo ora le opportunità di studio offerte invece dalle università online.

Ingegneria Civile nelle Università Telematiche

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

La laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) è offerta anche da università telematiche come eCampus, Uninettuno e Unimarconi. Queste istituzioni forniscono un’educazione di qualità, con un approccio flessibile che consente agli studenti di seguire le lezioni anche online. È possibile approfondire le caratteristiche di ciascun ateneo contattando direttamente gli esperti.

Sbocchi Lavorativi in Ingegneria Civile (LM-23)

I laureati in Ingegneria Civile (LM-23) possono accedere a diverse opportunità lavorative, tra cui:

Studi professionali e società di progettazione di opere civili e infrastrutture.

Aziende e enti pubblici per la gestione e il controllo di sistemi urbani e territoriali.

Imprese di costruzione e manutenzione di opere civili e infrastrutture.

Società di consulenza per lo studio di fattibilità e impatto delle infrastrutture.

Inoltre, i laureati possono intraprendere la libera professione, previa iscrizione agli albi professionali pertinenti.

LM-23: Cosa Si Può Insegnare?

Per coloro che desiderano intraprendere la carriera nell’insegnamento, la laurea in Ingegneria Civile (LM-23) offre diverse classi di concorso, tra cui:

Disegno artistico e modellazione odontotecnica.

Fisica, matematica e scienze applicate.

Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado.

Con il completamento di specifici crediti e classi di insegnamento, i laureati possono insegnare in licei ed istituti tecnici.

In conclusione, la laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) offre una solida preparazione per una varietà di opportunità professionali e accademiche. Se sei interessato a maggiori informazioni o supporto nell’orientamento, ti invitiamo a compilare il form online per essere contattato gratuitamente da uno dei nostri consulenti esperti.