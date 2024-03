LM-33: Classe di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

La classe di laureac LM-33 in Ingegneria Meccanica è un percorso di studi avanzato che si propone di formare ingegneri con solide competenze in ambito meccanico, capaci di affrontare e risolvere problemi complessi nel campo della progettazione, produzione, gestione e manutenzione di sistemi meccanici. In Italia, la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica è offerta da numerose università, sia statali che private, e anche da alcune università telematiche, adattandosi così alle diverse esigenze di formazione degli studenti.

In questa guida:

LM-33 nelle Università Italiane

Nelle università tradizionali italiane, il corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica prevede due anni di studi post-laurea triennale. Gli studenti approfondiscono tematiche come la meccanica dei fluidi, la termodinamica applicata, la progettazione meccanica avanzata, la meccatronica e la robotica, oltre a materie più specifiche legate alle nuove tecnologie e alla sostenibilità. Questi corsi includono anche attività laboratoriali, progetti di gruppo e spesso un periodo di stage in azienda, fondamentale per acquisire esperienza pratica.

Ecco alcune delle università che offrono un corso di laurea in Ingegneria Meccanica LM-33:

L’Università di Cagliari offre un corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica che punta a fornire competenze avanzate in settori chiave come la progettazione meccanica, la meccanica dei fluidi, la termodinamica e la tecnologia dei materiali.

L’Università di Modena e Reggio Emilia, nota per la sua tradizione nel settore dell’ingegneria meccanica, legata anche alla presenza nel territorio di aziende di fama mondiale nel settore automotive e meccanico, propone un corso magistrale che si focalizza non solo sulla meccanica tradizionale ma anche sull’innovazione, come la meccatronica e la robotica.

L’Università di Firenze presenta un corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica che si distingue per il suo approccio multidisciplinare, offrendo una formazione completa che spazia dalla progettazione meccanica avanzata alle nuove tecnologie per l’energia e l’ambiente.

L’Università degli Studi della Basilicata propone un percorso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica che mira a formare ingegneri con una solida preparazione teorica e pratiche, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Ingegneria Meccanica LM-33 nelle Università Telematiche

Le università telematiche, rispondendo alle esigenze di flessibilità di molti studenti, offrono la possibilità di seguire il corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica a distanza.

Anche se il metodo di erogazione dei corsi è differente, il piano di studi mantiene un alto standard qualitativo, garantendo la formazione di ingegneri meccanici competenti e pronti a inserirsi nel mondo del lavoro. Le piattaforme e-learning utilizzate permettono di accedere a lezioni virtuali, seminari online e laboratori simulati, oltre a favorire l’interazione con professori e altri studenti.

Tra gli altri vantaggi delle università online, troviamo i loro costi ridotti grazie alle numerose agevolazioni economiche che presentano, l’assenza di test d’ingresso a numero chiuso e la possibilità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno.

Ingegneria Meccanica LM-33: sbocchi lavorativi

La laurea magistrale in Ingegneria Meccanica apre le porte a numerose opportunità lavorative in vari settori industriali, tra cui l’automotive, l’aerospaziale, l’energetico, la produzione di macchinari, la robotica e molti altri. Gli ingegneri meccanici possono ricoprire ruoli in ambito della progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, gestione della produzione, controllo qualità, manutenzione e ottimizzazione di sistemi meccanici, consulenza tecnica e ricerca e sviluppo. La versatilità delle competenze acquisite permette anche di lavorare in contesti internazionali, grazie anche alla crescente globalizzazione delle imprese.

LM-33: cosa si può insegnare?

Con una laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, è possibile accedere all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, previo superamento dei concorsi pubblici per l’insegnamento e l’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento. Le classi di concorso a cui un laureato nella classe LM-33 può aspirare sono:

A-20 (ex A038 A049 ) – Fisica

A-26 (ex A047 A049 ) – Matematica

A-32 (ex A011 A054 ) – Scienze della geologia e della mineralogia

A-33 (ex A014 A053 A055 ) – Scienze e tecnologie aeronautiche

A-36 – Scienze e tecnologie della logistica

A-37 (ex A016 A071 A072 ) – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A-38 (ex A001 ) – Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche

A-40 (ex A034 A035 ) – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A-42 (ex A020 ) – Scienze e tecnologie meccaniche

A-43 (ex A056 ) – Scienze e tecnologie nautiche

A-47 (ex A048 A049 ) – Scienze matematiche applicate

A-60 (ex A033 ) – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

A-62 (ex A069 ) – Tecnologie e tecniche per la grafica

A-27 (ex A038 A047 A049 ) – Matematica e Fisica

La preparazione in materie scientifiche e tecniche, insieme alla capacità di risolvere problemi complessi, rende gli ingegneri meccanici particolarmente adatti a contribuire alla formazione delle nuove generazioni in ambiti cruciali per lo sviluppo tecnologico e scientifico del paese.