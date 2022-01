L’Università Cusano è uno dei principali atenei online d’Italia con oltre 50.000 iscritti. Apprezzata per la sua versatilità e per la doppia possibilità di seguire le lezioni online o vivere il percorso di studi in modo tradizionale presso il proprio Campus, Unicusano è fra gli atenei telematici uno dei più amati.

La struttura tecnologica dell’università Niccolò Cusano è tra le più famose del Paese progettata per creare un VLE (Virtual Learning Environment, Ambiente Virtuale d’Apprendimento) mettendo a disposizione tantissime attività multimediali (lezioni, ricevimenti, verifiche, servizi bibliotecari, servizi amministrativi e stage). Nei prossimi paragrafi impareremo a comprenderne le dinamiche e a conoscerne le possibilità valutando insieme l’offerta formativa e i costi per l’accesso.

Parleremo naturalmente di esami Cusano e di tutte le opinioni degli studenti che la hanno già frequentata per offrire spunti utili di riflessione a chi desidera iscriversi. Questo periodo di pandemia è stato durissimo ma ha anche spinto tantissimi a interrogarsi con maggiore insistenza sul proprio futuro. Al termine della guida troverai un form da compilare inserendo i tuoi dati per essere contattato a titolo gratuito e senza impegno da uno dei nostri esperti.

Il consulente ti guiderà verso la scelta di uno tra i 60 percorsi di laurea tradizionali e innovativi, tutti orientati al mondo del lavoro e suddivisi in 5 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Psicologia. Ti spiegherà quali sono tutte le possibilità, cercando di capire quale sia quella più adatta a te. Se lo vorrai, potrai poi, procedere all’iscrizione in qualsiasi momento dell’anno e senza costi aggiuntivi.

Potrai iniziare a studiare mentre lavori e prendere una laurea approfondendo gli argomenti durante le pause o la sera: ti occorrerà solo una connessione a internet e una device per connetterti alla piattaforma dove viene distribuito il materiale didattico. Se hai dubbi o perplessità potrai contattare docenti e tutor messi a disposizione da Unicusano per guidarti nel tuo percorso. Il grande vantaggio di poter studiare presso Unicusano è che grazie alle nuove tecnologie si può usufruire di una didattica moderna che si avvale di una piattaforma multimediale di ultima generazione: avrai a disposizione lezioni video registrate; lezioni in videoconferenza; manuali scaricabili; mappe concettuali; test di autovalutazione. La grande potenzialità del sistema Unicusano è data dal fatto di erogare una didattica funzionale grazie ad un sistema di ultima generazione dove è possibile trovare: lezioni video registrate; lezioni in videoconferenza; manuali scaricabili; mappe concettuali; test di autovalutazione. Le prove d’esame saranno secondo quanto stabilito da ogni singolo docente in prova scritta o orale. Le possibilità sono molte: il punto è solo riuscire a decidere quale indirizzo intraprendere perché meglio degli altri rappresenti il futuro a cui vuoi ambire. Compila il form a fondo pagina per farti aiutare da uno dei nostri esperti per poi procedere con l’iscrizione.

Offerta formativa Unicusano: lauree (triennali, magistrali) e master

Le lauree dell’Università Niccolò Cusano sono davvero tantissime (puoi scoprirle tutte leggendo la tabella che riportiamo in fondo al paragrafo). Si dividono in lauree brevi e lauree specialistiche: le prime hanno tre anni di durata, rilasciano un documento riconosciuto dal Miur per il conseguimento di concorsi e l’inserimento in azienda, le lauree magistrali, invece, hanno durata di 2 anni e puoi accedervi solo dopo aver conseguito una laurea breve in ateneo telematico o tradizionale. Consistono in un ulteriore approfondimento dell’aerea tematica che hai scelto.

Corso di Laurea Anni Area di Studi Comunicazione Digitale e Social Media 3 Scienze della Comunicazione Economia Aziendale e Management 3 Economia Ingegneria Civile 3 Ingegneria Civile Ingegneria Elettronica e Informatica 3 Ingegneria Informatica Ingegneria Industriale 3 Ingegneria Industriale Scienze dell’Educazione e della Formazione 3 Scienze della Formazione Scienze e Tecniche Psicologiche 3 Psicologia Scienze Motorie 3 Scienze Motorie Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 3 Scienze Politiche Sociologia 3 Sociologia Comunicazione Digitale 2 Scienze della Comunicazione Ingegneria Civile 2 Ingegneria Civile Ingegneria Elettronica 2 Ingegneria Ingegneria Gestionale 2 Ingegneria Gestionale Ingegneria Informatica 2 Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica 2 Ingegneria Meccanica Psicologia 2 Psicologia Relazioni Internazionali 2 Scienze Politiche Scienza e Tecniche dello Sport 2 Scienze Motorie Scienze Economiche 2 Economia Scienze Pedagogiche 2 Pedagogia Sociologia e Ricerca Sociale 2 Sociologia Giurisprudenza 5 Giurisprudenza

La laurea Niccolò Cusano che sceglierai rientrerà in una di queste categorie: Giurisprudenza, Economia, Psicologia, Ingegneria, Scienze Politiche o Scienze della Formazione. Nel 2020, poi, l’Unicusano ha ideato un “Percorso Eccellenza”, che consiste in una serie di corsi di laurea di elevata qualità organizzati grazie alla collaborazione con il Consorzio Senofonte. Uno dei più prestigiosi è quello dedicato all’Ingegneria Informatica con due differenti curricula per la laurea breve e un corso di laurea specialistica dedicato.

Oltre alla laurea triennale o magistrale Cusano, l’università mette a disposizione anche diversi master, della durata di un anno che hanno lo scopo di specializzarsi ulteriormente in una materia specifica. I master Cusano si dividono in master di primo livello (a cui si può accedere solo essendo in possesso di un diploma di laurea breve) o i master di secondo livello (per cui serve una laurea magistrale). Sono a loro volta divisi in aeree tematiche e sono articolati così: Master di Criminologia nell’ambito di Giurisprudenza, Master nel settore di chi si occupa di Formazione, Master nell’ambito delle Forze Armate in relazione a criminologia e politica, Master nel settore della Pubblica Amministrazione, e Master in Scienze politiche per chi vuole cimentarsi in un mondo sempre più globalizzato.

I master post lauream vengono erogati tutti in modalità e-learning, quindi disponibili anche da remoto o presso uno dei Learning Point Unicusano dislocati sul territorio nazionale. Anche in questo caso si sarà seguiti da vicino dal referente del Master, che supporterà e valuterà gli studenti nei progetti proposti e realizzati come parte del Master online. Una garanzia per chi deve affrontare un percorso universitario lungo e complesso. Esistono anche dei corsi singoli a cui possono iscriversi tutti gli studenti. Non sono finalizzati al rilascio di un titolo, ma soltanto di un certificato con esami sostenuti che serve molto spesso per accedere poi all’insegnamento.

Le possibilità sono davvero molte e il rischio di perdersi è alto ma c’è da considerare anche che i docenti Cusano prestano continua assistenza a tutti gli iscritti alle facoltà di Unicusano con particolare attenzione per chi si trova in difficoltà.

Nel prossimo paragrafo studieremo la storia dell’ateneo per capire come è cresciuto nel tempo acquisendo la fama che ha oggi. Se sei interessato ad uno o più corsi universitari presso la Cusano, compila il form in fondo all’articolo per essere ricontattato a titolo gratuito e senza impegno da uno dei nostri esperti migliori.

La storia dell’università Niccolò Cusano

L’università Cusano è stata fondata nel 2006 con la denominazione di Università Telematica delle Scienze Umane (UNISU). La fondazione è stata sostenuta dal Consorzio delle Scienze Umane ed è stata riconosciuta dal MIUR con la denominazione di Università Telematica delle Scienze Umane (UNISU) con decreto ministeriale del 10 maggio 2006. Nel luglio 2011 è stato emanato un nuovo statuto, e il nome dell’università modificato in UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano, Telematica

La sede storica dell’ateneo si trovava nel quartiere Appio-Latino di Roma prima di trasferirsi nel quartiere suburbio Trionfale dove sono ubicate le aule, i laboratori didattici, la biblioteca, la segreteria studenti e la segreteria amministrativa.

Edicusano è la casa editrice dell’Università Niccolò Cusano, e nel corso degli anni si è specializzata nella pubblicazione di collane universitarie, al fine di diffondere le attività didattiche e di ricerca dell’Università. Viene così apprezzata dagli studenti per la sua versatilità e per la possibilità di svolgere attività extra-curriculari tali da introdurre subito lo studente nel mondo del lavoro.

Non deve spaventare il fatto che abbia la denominazione “telematica” perché la laurea Unicusano è legalmente riconosciuta. Questo significa ha lo stesso valore legale di qualsiasi altro titolo rilasciato da un’università frontale tradizionale.

Il vantaggio maggiore consiste nel fatto di poter accedere ad un titolo universalmente riconosciuto pur non dovendo frequentare direttamente l’università come invece avviene per tutte le università tradizionali. La fama dell’università Cusano è cresciuta negli anni tanto che ad oggi sono migliaia gli studenti che decidono di intraprendere questo percorso formativo.

Nel prossimo paragrafo analizzeremo il valore della laurea conseguita presso Unicusano, cercando di scoprire insieme a cosa dà diritto. Se hai già scelto questo ateneo come quello che ti garantirà la formazione nei prossimi anni compila il form al termine dell’articolo per iscriverti anche in questo momento. L’accesso, infatti, è garantito in qualsiasi momento dell’anno senza costi aggiuntivi.

Valore laurea e riconoscimento MIUR

L’Università Privata “Niccolò Cusano” a Roma, eccellenza italiana nel campo della didattica online, è a tutti gli effetti riconosciuta dal Miur come un qualsiasi ateneo tradizionale.

Non c’è differenza nel frequentare una università telematica o una tradizionale: il titolo accademico ottenuto è lo stesso. Il vantaggio di poter studiare come e da dove si desidera è innegabile e questo unito al fatto che la laurea poi permette di partecipare a concorsi pubblici o di avviare qualsiasi tipo di carriera contribuisce ad accrescerne la fama.

Il Miur deve anche monitorare questi istituti telematici per verificarne le tematiche, le metodologie di studio per garantire una formazione professionale agli studenti comparabile se non superiore a quella dell’università classica. Ogni anno l’Unicusano viene valutata dall’Anvur, ente pubblico vigilato dal Miur, assicura la qualità del sistema dell’istruzione superiore e della ricerca nazionale. Le viene assegnato un punteggio attraverso il quale viene poi paragonata a tutte le altre università sul territorio.

Unicusano è riconosciuta anche all’estero, all’interno della Comunità Europea e molti Paesi con cui sono stati stretti accordi bilaterali. In alcuni casi, ti potrebbe essere chiesto di integrare il suo piano di studi con alcune materie specifiche per la professione che dovrai esercitare nel paese estero. Puoi conseguire il tuo titolo e, una volta riconosciuto, trasferirti nel Paese che desideri per esercitare la professione. Un’esperienza incredibile che tutti gli studenti sognano di fare almeno una volta nella vita.

A tal proposito, l’Università Cusano ha ampliato ulteriormente le proprie possibilità: ora è accreditata presso Asik Uk, quindi se decidi di iscriverti a un corso di Laurea Unicusano, puoi prendere un titolo legale anche nel Regno Unito, ottenendo di fatto un doppio titolo, pagando una sola retta annuale.

I costi sono assolutamente accessibili e permettono di esercitare nell’Unione Europea e nel Regno Unito. La laurea Niccolò Cusano è quindi valida e affidabile. L’università telematica Cusano è riconosciuta. Nel prossimo paragrafo affronteremo dettagliatamente la questione dei costi, delle convenzioni e delle borse di studio, perché se è vero che l’offerta formativa è valida e la laurea riconosciuta, è altrettanto vero che per potersi iscrivere deve essere anche economicamente alla nostra portata.

A questi costi, poi, bisognerà considerare di aggiungere quelli per una strumentazione elettronica adeguata. Bisognerà seguire le video lezioni su IPad, IPhone Apple o smatphone Android, utilizzando preferibilmente tre i browser di navigazione Chrome, Firefox, Safari.

Per partecipare alle videoconferenze Teleskill da mobile è possibile utilizzare l’app “Teleskill live” disponibile gratuitamente sull’Apple Store o Google Play. Per maggiori informazioni compila il form al termine della pagina per chiarire tutti i tuoi dubbi con uno dei nostri esperti consulenti. Verrai richiamato quanto prima e avrai la possibilità di farti aiutare anche in tutte le pratiche burocratiche.

Quanto costa Unicusano: costi, convenzioni, borse di studio

I costi di iscrizione annuali di Unicusano dipendono dal tipo di metodologia utilizzata: se solo Telematica la retta annuale è di circa 3000€, se Telematica Integrata, la retta annuale si aggira intorno ai 3300€ e se è Blended: 3600€. Per i corsi di laurea magistrale invece, la retta va da €4000 a 4100€. Naturalmente si tratta di costi standard che potrebbero facilmente subire delle variazioni, scopriamo insieme perché.

Le rette delle università telematiche non dipendono, come nel caso delle università tradizionali, dall’ISEE, ma hanno dei costi fissi. Lo svantaggio è che il nostro reddito non ha alcuna influenza, il vantaggio è che, proprio perché le lezioni si svolgono online, molti costi vengono ridotti. Non si pagano per esempio i libri, o gli spostamenti da e per l’università. Nel caso dei fuorisede si abbattono anche i soldi di vitto e alloggio.

Questo rappresenta un risparmio importante. Nel rispetto delle norme vigenti, però, gli iscritti Cusano devono effettuare il pagamento di un’imposta di bollo in fase di immatricolazione che corrisponde a 16€, da affrancare alla domanda di iscrizione. Devi considerarla tale per ogni anno di corso.

Tutti gli studenti iscritti presso qualsiasi tipo di università (online o tradizionale) con sede legale nella Regione Lazio, devono pagare la tassa regionale allo studio che è obbligatoria anche in caso di iscrizione ad Università telematiche e ammonta a 140 Euro. Deve essere pagata completamente quando ci si iscrive e poi rinnovata ad ogni anno accademico.

Il costo di Unicusano poi può essere notevolmente compresso se puoi attivare una delle convenzioni disponibili: si tratta di accordi che l’università prende con aziende ed enti esterni che consentono un abbattimento dei costi di iscrizione Niccolò Cusano.

Alcune sono applicabili a tutti i corsi e i master Unicusano, altre sono riservate specifiche di alcuni percorsi e quindi purtroppo non per tutti. Per approfondire l’argomento dovrai compilare il form a fine pagina per essere certi di conoscere tutte le scontistiche messe a disposizione per te.

Il numero delle convenzioni è davvero altissimo, i destinatari sono i militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che decidano di iscriversi ai corsi e ai master erogati dall’università Cusano: questi avranno la fortuna di godere di uno costo sulla retta annuale per i corsi di laurea di I livello in Economia aziendale e management (cl. L.18), Scienze politiche e relazioni internazionali (cl. L. 36), e per il Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01).

Fra i tanti enti che sono convenzionati con l’università Niccolò Cusano ci sono le Associazioni (ALDEPI, AMPI, A.N.S.P.o.l, Associazione Astrambiente, CRAL, Centro d’Ascolto “Madonna del Rosario”, CONF.S.A.L. di Catania, Confartigianato Vicenza); i Sindacati (CISL FEMCA LATINA – Federazione Energia Moda Chimica e Affini, CISL FPS DI CATANIA – Federazione Pubblici Dipendenti e dei Servizi, CISL FPS PALERMO – Federazione Lavoratori Pubblici Servizi, CISL FPS PIEMONTE – Federazione Lavoratori Pubblici Servizi, CGIL SLC PUGLIA) e le già citate Forze dell’ordine (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, esercito italiano, marina mlitare, aeronautica militare, polizia di stato e polizia penitenziaria, Stato Maggiore della Difesa);.

Non è tutto: i costi dell’Unicusano possono essere abbattuti anche grazie alle borse di studio offerte dall’Università. Celebri ormai sono diventati i click days. Durante questi giorni sarà puoi inoltrare la domanda per l’accesso alla “Borsa di Studio per l’iscrizione ad un Corso di Laurea con percorso Plus” della Unicusano; avrai diritto all’assegnazione soltanto se rientrerai nelle prime 60 domande regolari che perverranno. Per essere aggiornati sulle date dei prossimi click days bisogna compilare il form a fondo pagina. Verrai tempestivamente ricontattato da un nostro esperto che ti informerà su tutte le novità sull’ateneo che più ti interessa.

I click days si riferiscono solo a chi partecipa al percorso plus. Si tratta di Corsi di Laurea tradizionali che però sono accompagnati da un gruppo di attività didattiche che ne potenziano l’efficacia. Partecipando a queste attività didattiche aggiuntive, godrai di una preparazione universitaria potenziata, utile non solo per ottimizzare il tuo rendimento in classe virtuale ma anche per inserirti al meglio nel mondo del lavoro, grazie allo studio delle lingue o all’apprendimento delle abilità informatiche. Tutto ciò che accade nei percorsi di laurea plus deve svolgersi in presenza a Roma presso la sede dell’Ateneo in date già fissate.

Nel prossimo paragrafo studieremo le opinioni degli studenti iscritti a Unicusano per sapere come si sono trovati in questo ateneo telematico.

Opinioni e recensioni su Unicusano

L’Università Niccolò Cusano suscita sempre molti commenti positivi. Questo dipende dalla costante volontà di aggiornare sia l’offerta didattica che il corpo docente portando a valutazioni Anvur sempre molto buone. Questa particolare attenzione allo studente si traduce in una serie di recensioni che ne testimoniano la qualità.

Gli studenti hanno espresso opinioni 2021 molto positive sull’Università Cusano: si dice di Unicusano che sia un’ottima università che fornisce una valida preparazione, viene anche molto apprezzata dai datori di lavoro. Gli studenti sono molto seguiti, anche grazie al lavoro di segreteria e tutor; ciò ha fatto sì che anche nel 2020, anno di pandemia e grandi difficoltà, le valutazioni fossero tutte molto positive. Anche l’Anvur riporta sempre valutazioni con assegnazione di punti molto alte. Nel complesso, Unicusano viene considerata una buona università, una che si posiziona sempre bene negli university rankings.

Tra i commenti sull’università Niccolò Cusano reperiti sul forum, si parla dell’università come di uno strumento didattico a misura di studente con una qualità della didattica superiore a molti altri istituti, anche statali. Vinta anche la burocrazia e apprezzati i minori paletti prima di accedere agli esami rispetto ad altri Atenei. La segreteria è molto disponibile e questo facilita il flusso di informazioni.

I docenti, i tutor e la segreteria sono unanimemente riconosciuti come molto affidabili e non ci sono effettivamente molti aspetti negativi da segnalare. Chi ne parla negativamente è sostanzialmente chi non l’ha frequentata e quindi non conosce direttamente l’ateneo. Difficile trovare online università telematiche e tradizionali con così buone recensioni. Unicusano ti inserisce direttamente nel mondo del lavoro e ciò implica che è molto apprezzata nell’ambiente: coniugando alla didattica anche l’esperienza. Per avere maggiori informazioni sul percorso didattico-universitario, compila il form al termine dell’articolo lasciando i tuoi dati personali. Uno dei nostri esperti ti contatterà a titolo gratuito e senza impegno per permetterti di avere maggiori informazioni possibili per il corso di laurea che ti interessa.

Nel prossimo paragrafo capiremo insieme come funzioneranno le lezioni e la piattaforma di e-learning sulla quale ti formerai prima di andare all’esame.

Lezioni e piattaforma e-learning

Le lezioni di Unicusano possono essere frequentate online o dal vivo: i piani di studio sono gli stessi. Nel caso tu non avessi tempo di recarti in sede, ti basterà collegarti sulla piattaforma e-learning Cusano per poter assistere alle video lezioni e usufruire del materiale didattico online visitabile tutte le volte vuoi.

C’è anche un’App Niccolò Cusano dedicata all’apprendimento. Tutto sarà sempre disponibile, basterà essere in regola con il pagamento delle tasse e avere a disposizione user name e password. A seguire vedremo come funzionano invece gli esami Niccolò Cusano. Continua a leggere o scorri in fondo per compilare il form.

Gli esami presso Unicusano

Gli esami alla Unicusano si prenotano direttamente online dalla piattaforma sulla quale studi, è sufficiente essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e procedere. I fuoricorso Cusano sono davvero pochi. Devi prenotarti almeno 30 giorni prima dalla data del primo appello. Una volta effettuata la prenotazione lo studente riceverà conferma tramite email e potrà connettersi direttamente il giorno dell’esame. Quando ti troverai a doverli sostenere, ti renderai conto che esistono esami Cusano facili e esami difficili: esattamente come in una qualsiasi università tradizionale.

Gli esami online Cusano possono essere al massimo 10 per ogni sessione. Quindi lo studente diligente ha a disposizione 20 sessioni d’esame per anno accademico. Tutte le informazioni sulle date d’esame, le modalità e i tempi sono facilmente reperibili sul sito internet dell’ateneo.

Le prove che porteranno alla discussione della tesi Cusano, possono essere scritti (generalmente sono esami a crocette, a risposta multipla o domande aperte) o orali, a discrezione del docente. Se ti stai chiedendo dove si fanno gli esami di Unicusano, al momento la risposta è online. Nell’anno accademico 2019/2020 a causa della pandemia tutti gli esami si sono svolti online in videoconferenza. Non è certo come evolveranno le pratiche didattiche nei prossimi anni.

Quando sarà il momento di dare la tesi di laurea, dovrai richiedere la disponibilità di un professore che finirà per essere il tuo relatore. Una volta scelto poi si farà richiesta della tesi tramite un apposito modulo e ci si preparerà alla stesura. Poi avrai a disposizione tra i 10 e i 20 minuti per esporla. La modalità è molto simile a quella tradizionale.

Le sessioni Unicusano dedicate sono 3 ogni anno: una estiva, una autunnale, e infine la sessione l’invernale.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

Se ti stai chiedendo quando iscriverti a Unicusano, la buona notizia è che le immatricolazioni presso l’università Niccolò Cusano sono aperte tutto l’anno. Ci si può iscrivere solo se si è in possesso di un Diploma di Scuola Media Secondaria di II grado o di altro titolo conseguito all’estero ma riconosciuto in Italia, come scritto nel D.M. 03/11/99, n° 509 e modificato dal DM n. 270 del 22-10-2004.

Per l’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale Cusano, occorre la laurea o diploma universitario triennale o di altro titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. Non potrai ovviamente iscriverti nello stesso anno a più corsi di studi, nonostante esista la formula Cusano part time che prevede la possibilità di frequentare saltuariamente l’Università.

La procedura di iscrizione alla Niccolò Cusano è abbastanza semplice: occorre compilare un modulo inserito anche nel sito online dell’università e allegare i vari documenti richiesti in qualsiasi momento dell’anno. Non è un procedimento complesso ma se dovessi avere problemi, potrai procedere alla compilazione del form a fondo pagina e lo faremo noi per te. Per procedere avrai bisogno di:

1 fotografia;

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;

Fotocopia del codice fiscale;

Copia firmata del Contratto con lo studente;

Copia firmata del Regolamento Universitario;

Copia firmata dell’Obbligatorietà del pagamento retta universitaria;

Copia della ricevuta del pagamento della 1° rata;

Copia della ricevuta del versamento della tassa regionale obbligatoria;

Copia attestazione iscrizione convenzione;

Autodichiarazione studente;

Impegno pagamento e Modello RID

Le iscrizioni ai master e ai corsi di perfezionamento e formazione sono vincolate alle date di inizio di ciascuna attività, per cui ti consigliamo di contattare direttamente gli esperti dello Sportello Orientamento.

Università Niccolò Cusano: le sedi

La sede principale dell’Università Niccolò Cusano è a Roma in Via Don Carlo Gnocchi 3. Si tratta di un campus di 16 mila mq, immerso in sei ettari di verde, in cui gli studenti hanno la possibilità di seguire le lezioni dal vivo. Nel resto d’Italia esistono altri poli dell’ateneo a cui far riferimento per informazioni o esami, di seguito l’elenco completo in ordine alfabetico:

Unicusano – Roma: Via Don Carlo Gnocchi, 3 Unicusano – Agrigento: Via Mazzini, 82/84 Unicusano – Arma di Taggia (IM): Via Stazione,6 – 18018 Unicusano – Aversa: via Mantegna, 54 Carinaro (CE) Unicusano – Bari: Via D. Nicolai, 75/a Unicusano – Barletta-Andria-Trani: Via P. Badoglio, 22 Unicusano – Battipaglia (SA): Via Rosa Jemma, 2 Palazzina B, interno 15 c/o Centro Direzionale Pastena Unicusano – Benevento: Piazza Scarlatti, 8-9 – 82018 San Giorgio del Sannio (BN) Unicusano – Bologna: Via Dei Fornaciai, 29/B Unicusano – Brescia: Via Sostegno, 30/a Unicusano – Cagliari: Via Carbonia, 12 Unicusano – Caltanissetta: via Leone XIII, 1H/1L Unicusano – Campobasso: Via Conte Verde, 1 Unicusano – Carini (PA): Via Roma, 41 Unicusano – Carmiano (LE): via San Francesco, 12 Unicusano – Caserta: Via Arenella 98/100 Unicusano – Castelvetrano (TP): Via Caduti di Nassirya, snc Unicusano – Catania: Via trieste, 25 Unicusano – Catanzaro: Corso Mazzini, 90 Unicusano – Chiaravalle (AN): Via F.lli Cairoli, 64 Unicusano – Colleferro (RM): Via Artigianato, 2/A Unicusano – Cosenza: Piazza 11 Settembre (Via Calabria, 16) Unicusano – Crotone: Via Matilde Serao, 15 bis Unicusano – Feltre (BL): Piazzetta Beato Bernardino Tomitano, 1 Unicusano – Firenze: Viale Milton, 71 Unicusano – Foggia: Via Piave, 34 Unicusano – Fondi (LT): Via dei Colonna, 13/15/17/19 Unicusano – Frosinone: Via Marco Tullio Cicerone, 129 Unicusano – Gela (CL): Via Venezia 369 Unicusano – Genova: Via Domenico Fiasella, 10/1 Unicusano – Germignaga (VA): Via Cadorna, 47 Unicusano – Giugliano in Campania (NA): Via G.D’Annunzio, 19 Unicusano – Guidonia Montecelio (RM): Via Mario Calderara, 6 Unicusano – La Spezia: Via don Giovanni Minzoni, 5 Unicusano – Lamezia Terme (CZ): Via T.M. Fusco Unicusano – Latiano (BR): Via Garibaldi, 72 Unicusano – Latina: Viale Le Corbusier, snc Unicusano – Matera: Via Bramante, 10 Unicusano – Milano: Via Bergamo, 11 Unicusano – Milano: Via degli Artigianelli 10 Unicusano – Mondovì (CN): Piazza Ellero, 2 Unicusano – Napoli: Piazzetta Matilde Serao, 40 Unicusano – Ostia (RM): Via Luporini, 34 Unicusano – Padova: Corso del Popolo, 16 Unicusano – Pagani (SA): Via G. Torre, 35 Unicusano – Palermo: Via Roma, 457 Unicusano – Palmi (RC): Via Antonio Altomonte, 32 Unicusano – Parma: Strada del taglio, 9/A Unicusano – Perugia: Via Settevalli, 324 Unicusano – Pescara: Corso V. Emanuele II, 36 Unicusano – Pontremoli (MS): P.zza Italia, 2 Unicusano – Potenza: Via di Giura, 54 Unicusano – Ragusa: Viale delle Americhe, 141-143-145 Unicusano – Reggio di Calabria: Via Palestino, 2 Unicusano – Roccadaspide (SA): Via G. Giuliani, 145 Unicusano – Romano d’Ezzelino (VI): Via Ca’ Cornaro, 9 Unicusano – Salerno: Via dei Principati Unicusano – Salerno: Via Luigi Guercio, 353 Unicusano – Santa Maria Capua Vetere (CE): Via Galatina, 209 Unicusano – Sapri (SA): Via Camerelle, 35 Unicusano – Seregno (MB): Via Cesare Formenti, 7 Unicusano – Siderno (RC): Corso G. Garibaldi, lato nord Unicusano – Siracusa: Viale Teracati, 51/F Unicusano – Sora (FR): Piazza Santa Restituta Unicusano – Taranto: Viale Virgilio, 20/f Unicusano – Torino: Via Ottovio Revel, 20 Unicusano – Trapani: Via I Dorsale Z.I.R, 3 Unicusano – Treviglio (BG): Viale Cesare Battisti, 15 Unicusano – Treviso: Strada Castellana, 86/A Unicusano – Trieste: Via Fabio Severo, 14/b Unicusano – Udine: Via Cavour, 7 Unicusano – Verona: Corso Porta Nuova, 39 Unicusano – Vibo Valentia: Viale Alcide De Gasperi, 13 Unicusano – Vittoria (RG): Via Firenze 8

Giudizio conclusivo su Unicusano

Nel complesso l’università Niccolò Cusano è una delle università migliori che abbiamo sul territorio. Sul campus dell’Università Unicusano le opinioni sono entusiaste: continua a ricevere grandi apprezzamenti per la qualità dell’offerta formativa e per la possibilità di seguire le lezioni online mentre si lavora. Il calendario esami è flessibile e il corpo docenti eccellente.

Tra le iniziative più apprezzate dell’Università Cusano telematica c’è anche la Fondazione Università Niccolò Cusano per la Ricerca Medico-Scientifica, la cui mission è di far progredire le conoscenze scientifiche con l’altissimo scopo di cancellare ogni malattia dal mondo, un traguardo importante in un anno come questo che ha portato a galla dal punto di vista sanitario-scientifico moltissime criticità.

L’università è organizzata e attenta ai bisogni degli studenti: non ci sono opinioni negative online e i prezzi sono accessibili a tutti grazie alla lunga lista di convenzioni e borse di studio messe a disposizione. Non ci sono dubbi quindi che può rappresentare una valida scelta a un’istruzione tradizionale. A questo punto non ti resta altro da fare che scegliere il tuo corso di studi e procedere all’iscrizione.

Se provieni da un altro ateneo puoi avviare la pratica per il riconoscimento dei crediti formativi e se hai dubbi sui documenti da presentare o su come concludere il processo di immatricolazione, qui trovi un form in cui lasciare i tuoi dati personali per essere subito contattato da un nostro esperto. Potrai chiedere consigli, risolvere i tuoi dubbi e in generale ricevere assistenza per iniziare il tuo corso di studi nel più breve tempo possibile. L’estate passa velocemente ed è questo il momento per investire sul tuo futuro.