Valditara e la giornata dei Diritti Umani: educare all'uguaglianza e al rispetto di tutti

Una giornata importante e da non dimenticare

Ogni 10 dicembre dell’anno viene celebrata la giornata dei Diritti Umani. Codesto giorno, oggi più importante che mai, è stato istituito nel 1948 per ricordare l’importante adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani grazie all’impegno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel documento stilato dall’Assemblea vengono messi in evidenza l’importanza di alcuni diritti intangibili, tra cui la dignità degli individui, l’uguaglianza tra i popoli e la libertà in ogni sua forma. Questi elementi dovrebbero essere, infatti, i pilastri portanti di tutte le democrazie del mondo.

Ai giorni nostri, codesta giornata deve essere rispettata più che mai, poiché nel mondo e in diversi Paesi sono ancora presenti guerre, disuguaglianze tra gli individui e numerose problematiche relative all’ambiente e all’economia dei Paesi.

A tal proposito, per quanto riguarda l’Italia, si è espresso il Ministro del MIM Giuseppe Valditara.

Le parole di Giuseppe Valditara

Il tema del 2024, stabilito dalle Nazioni Unite per celebrare la giornata dei Diritti Umani, è il seguente: “ I nostri diritti, il nostro futuro, adesso“. Con questa frase, le più grandi istituzioni del mondo hanno colto l’occasione di “gridare” la volontà di rendere il futuro di ogni persona più libero e dignitoso. Secondo questo “motto” l’obiettivo sarà, quindi, quello di tutelare tutti i diritti previsti dalla stessa Dichiarazione Universale, pensando al futuro delle nuove generazioni.

In merito a ciò, ha voluto esprimere la sua opinione il Ministro del MIM Giuseppe Valditara, il quale durante la giornata del 10 dicembre 2024 ha ribadito:

“Nel celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, ricordiamo l’impegno della scuola a educare al rispetto, all’uguaglianza e alla dignità di ogni persona. La scuola è il primo presidio dei diritti umani. Investire nell’educazione significa investire nel futuro di tutti”.

Con queste parole, Valditara ha seriamente esortato tutte le maggiori istituzioni a investire nel settore della formazione e dell’educazione, cercando di supportare progetti costruttivi per combattere i tristi fenomeni del bullismo e delle disuguaglianze culturali.

Perché oggi è importante commemorare la giornata dei Diritti Umani?

Il giorno di commemorazione dei Diritti Umani oggi più che mai è essenziale rimembrarlo e da non mettere in secondo piano. Sebbene il mondo odierno sia maggiormente “emancipato” sotto diversi aspetti, ci sono ancora delle notevoli disuguaglianze tra individui, culture e religioni in diverse parti del globo. In vista di una società contemporanea decisamente più complessa e varia, occorre riflettere sulle molteplici “sfide” che si presentano ai nostri occhi.

Infatti, nella quotidianità di ognuno, occorre prestare attenzione e differenti “violazioni” che sono subentrate oggi con lo sviluppo delle nuove tecnologie, come la violazione della privacy online, tema da non sottovalutare. Esistono, purtroppo, molte altre disuguaglianze da combattere nella nostra “modernità”, cercando di tutelare le minoranze etniche e non solo. Per tali motivi, è bene ricordare e celebrare la giornata dei Diritti Umani, una commemorazione che indirettamente dovrebbe valere tutti i giorni della nostra vita.

Cosa fare, quindi, per essere più rispettosi e sensibili verso i diritti umani? Come ogni cosa, ci vuole tempo, volontà e riflessioni costanti su “chi siamo” veramente e come migliorare a piccoli passi l’ambiente che ci circonda, mettendo in primo piano il rispetto verso la “diversità” del prossimo.