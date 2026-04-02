Veneto, il divieto dei social sotto i 14 anni: la proposta di Stefani tra verifica d'identità e sanzioni

Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha depositato in Consiglio regionale una proposta di legge che introduce il divieto assoluto di accesso ai social network per i minori di 14 anni. L’iniziativa, illustrata in un’intervista al Corriere della Sera, si configura come un intervento di argine al “ricorso sconsiderato” della tecnologia da parte dei giovanissimi, esposti a contenuti violenti e a forme di isolamento sociale.

La proposta non si presenta come opposizione alla tecnologia in sé, ma come risposta istituzionale ai rischi connessi alla navigazione senza filtri. Stefani inquadra il tema come questione di salute pubblica e sicurezza nazionale, richiamando la necessità di fornire ai genitori uno strumento di tutela condiviso.

L’obiettivo è duplice: proteggere i minori e restituire alle famiglie una regola comune che alleggerisca la pressione educativa individuale, oggi resa quasi insostenibile dall’uso diffuso degli smartphone nelle classi.

I pilastri della bozza: divieto, verifica dell’età, sanzioni e formazione

La proposta depositata in Consiglio regionale si articola su tre assi principali. Il primo è il divieto assoluto di accesso ai social network per i minori di 14 anni, senza eccezioni né deroghe. Il secondo prevede l’introduzione di un sistema di verifica dell’identità digitale: al momento della creazione del profilo, l’utente dovrà fornire un documento d’identità o il codice fiscale.

Questo meccanismo, pur non essendo infallibile, rappresenta un filtro tecnico per scoraggiare la stragrande maggioranza degli accessi precoci e rendere operativo il divieto.

Il terzo pilastro riguarda le conseguenze per le piattaforme e il sostegno educativo. Sono previste sanzioni economiche per i gestori che ignorano i limiti anagrafici, con l’obiettivo di responsabilizzare i soggetti che offrono i servizi. Parallelamente, la bozza stanzia finanziamenti dedicati alla formazione degli adulti, in particolare dei genitori, per promuovere un uso consapevole e critico della rete.

L’intento è duplice: reprimere le violazioni ma anche costruire una cultura digitale basata sulla responsabilità e sulla tutela dei minori, combinando strumenti normativi e azioni educative.

Le motivazioni e il contesto: sicurezza, isolamento e fenomeno delle baby gang

L’impulso alla proposta nasce da un’immagine che Stefani definisce emblematica: decine di ragazzi seduti in un parco cittadino, un tempo teatro di giochi e confronti, oggi immersi in un silenzio assoluto con gli occhi fissi sugli schermi. Quell’istantanea ha segnato per il Presidente veneto il superamento di un limite, spingendolo a cercare strumenti normativi concreti.

A rafforzare l’urgenza della misura concorrono i fatti di cronaca legati alle baby gang, che spesso utilizzano i social per coordinarsi o per amplificare episodi di violenza. Il timore è che l’assenza di filtri esponga i giovanissimi a contenuti inadeguati e favorisca l’isolamento sociale proprio nel momento cruciale della crescita.

La proposta ha ricevuto migliaia di messaggi di sostegno, soprattutto da parte di genitori che si sentono isolati nella gestione del problema. Vietare lo smartphone a un figlio quando l’intera classe lo usa liberamente diventa una scelta punitiva e impraticabile. La legge, in questa prospettiva, si configura come alleato educativo: una regola condivisa che solleva le famiglie dal peso di decisioni solitarie e offre un quadro comune di riferimento per tutelare i minori.

Il confronto internazionale: Australia, Francia, Florida e Regno Unito

Il Veneto si inserisce in un “giro di vite digitale” che attraversa l’intero pianeta nel 2026. Molte democrazie occidentali hanno abbandonato l’approccio del laissez-faire per abbracciare politiche di tutela stringenti.

L’Australia ha già attivato un bando nazionale per i minori di 16 anni, con le autorità che stanno monitorando la rimozione di milioni di account non conformi. La Francia, a gennaio 2026, ha approvato una legge che vieta l’accesso ai social sotto i 15 anni, dichiarando nulli i “contratti digitali” stipulati dai giovanissimi.

Negli Stati Uniti, la Florida ha tracciato la strada con il divieto per gli under 14. Nel Regno Unito, l’attuazione dell’Online Safety Act sta imponendo alle piattaforme sistemi di verifica dell’età sempre più sofisticati, dalla scansione facciale ai wallet d’identità.

La proposta veneta si pone quindi come caso italiano di avanguardia in un movimento globale che considera i social non più semplici spazi di svago, ma questioni di salute pubblica e sicurezza nazionale.

Le tempistiche e i passaggi istituzionali in Veneto

La proposta di legge è stata depositata in Consiglio regionale con l’obiettivo di trasformarsi in iniziativa parlamentare nazionale. La maggioranza veneta marcia compatta verso l’approvazione, segnalando un iter rapido: il via libera regionale è previsto entro due o tre mesi.

Il calendario accelerato riflette la volontà di inquadrare il divieto come questione di salute pubblica e sicurezza nazionale, non più come semplice regolazione del digitale. Il confronto con le altre forze politiche è appena iniziato.