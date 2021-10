Biblioteche, le più belle d’Europa: cosa sapere

Siete amanti della lettura? Siete amanti di film, di musica? Avete difficoltà a concentrarvi a casa oppure non riuscite a studiare per via di fratelli o sorelle che con il loro rumore vi impediscono di stare attenti? Le biblioteche sono un’ottima soluzione per voi in quanto sono i luoghi più frequentati dagli studenti per studiare. E’ un luogo che può essere sia fisico che virtuale in cui sono raccolti libri per la lettura o per lo studio, riviste, CD, DVD e materiale digitale come libri ebook e riviste elettroniche. Per questo motivo vogliamo portarvi con noi tra le biblioteche più belle d’Europa, rimanete con noi.

Biblioteche, le più belle d’Europa: l’elenco

Abbiamo cercato per voi le biblioteche più pelle presenti in Europa. Dopo che vi avremo mostrato l’elenco, iniziate a pensare al vostro prossimo viaggio in cui, tra le varie escursioni, potrete inserire un bel giro tra le biblioteche per annusare il bell’odore della carta. Andiamo avanti con il nostro elenco:

La biblioteca del Trinity College: situata a Dublino, in Irlanda;

La biblioteca Livraria Lello: a Porto, in Portogallo;

Acqua alta: a Venezia, in Italia;

Biblioteca Civica: a Stoccarda, in Germania;

Biblioteca dell’Abbazia di Admont: in Austria.

Biblioteche, le più belle d’Europa: perché sono importanti?

La biblioteca, come riportato sopra, è un luogo di raccolta di libri, giornali e non solo. E’ considerato come un luogo fondamentale e importante per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo di idee, per il soddisfacimento della curiosità personale nei vari ambiti e argomenti e per la ricerca di informazioni o risposte. Oltre ad essere un luogo di cultura può diventare anche un luogo di arte e di bellezza in quanto alcune di queste sono ospitate in dei palazzi antichi, impreziositi da dettagli che non passano inosservati.

