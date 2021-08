Prenotare una crociera è un po’ come acquistare un’auto: il prezzo iniziale non è mai, o quasi, quello che ti ritroverai a pagare alla fine. Ciò in quanto tasse e commissioni possono alzare il costo di centinaia di euro a persona. Per questo ti sveliamo alcuni segreti per risparmiare in crociera: ecco i consigli da non perdere per limitare i danni.

Risparmiare in crociera si può: i consigli utili

Iniziamo dalla prenotazione : è chiaro che se hai più giorni a disposizione, puoi risparmiare sulla crociera. Per risparmiare il più possibile, è meglio evitare ponti e festività , oltre l’alta stagione ovviamente.

Se il porto di partenza più vicino a dove vivi è costoso, puoi considerare di partire da un altro più in sintonia con le tue tasche. Un breve viaggio in treno o in auto potrebbe farti risparmiare considerevolmente.

Verifica gli sconti . Non tutti pagano la stessa cifra per partire in crociera. Chiedi al tuo operatore se rientri in una delle categorie alle quali spettano delle riduzioni.

Le linee di crociera offrono il trasporto tra l'aeroporto e il porto, ma può costare parecchio. Se siete in gruppo, potete prendere in considerazione l'idea di chiamare un taxi o una navetta condivisa.

Evita le navi nuove, che solitamente sono più costose, così come i viaggi inaugurali (a meno che tu non voglia bruciare i tuoi soldi).

Prenota un'assicurazione esterna: spesso, quella inclusa nel pacchetto è troppo costosa. Prova a verificare le offerte assicurative proposte dalle agenzie di viaggio.

Se, come immaginiamo, non hai intenzione di passare l'intera giornata in cabina, opta per una economica nella quale ritemprarti e riposarti. A cosa ti servirebbe, qui, il lusso sfrenato? Essere flessibile sulle opzioni di cabina può farti risparmiare un bel po' di soldi.

Escursioni sulla spiaggia, immersioni, voli in mongolfiera e le tante altre attrazioni sono tanto entusiasmanti quanto costose. Se vuoi risparmiare, puoi trovare prezzi più bassi prenotando da solo i tour che intendi effettuare, ma c'è un problema. Ricorda che, in questo caso, rischi che la nave possa salpare senza di te se sei in ritardo.

Bevande. Se non sono incluse nel pacchetto, le bevande possono incidere pesantemente sul buget. Considera l'acquisto di un pacchetto in sintonia con le tue preferenze.

Le navi da crociera, tuttavia, permettono ai passeggeri di portarsi dietro del vino (una bottiglia per persona o due per cabina, ma meglio di niente, no?).

Non tutti i ristoranti sulla nave sono inclusi nella tariffa. Mentre alcuni sono gratuiti, altri prevedono il pagamento del pranzo o della cena che vi si consuma. Se vuoi risparmiare, cerca offerte la prima sera, quando sono vuoti.

I ristoranti speciali sono allettanti perché il cibo è eccellente. Ma il prezzo a persona può compromettere il budget. Rimani nella sala da pranzo principale, dove troverai cibo altrettanto gustoso incluso nella tariffa.

, dove troverai cibo altrettanto gustoso incluso nella tariffa. Così come in tutti i settori del turismo, anche in questo è prevista la bassa stagione, ed è proprio qui che si può approfittare delle migliori offerte che, per inciso, sono più frequenti tra gennaio e marzo.

Ora che hai fatto il pieno di consigli utili per risparmiare in crociera, non ti resta che prenotare. Buon divertimento!

